纽约大学上海分校疑秘授红课

香港反送中抗争延烧之际，中国政府加强青年人忠党爱国的精神。有消息报道，美国纽约大学上海分校的中国籍学生自2018年底开始，接受“中国公民教育”，需学习共产党的历史和重要人物事迹。

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据上报今天报道说，纽约大学上海分校染红？中国学生强制选读共产极权思想教育课。报道并说，忠党爱国红色思想，再度被迫渗入校园。

美国纽约大学上海分校（New York University Shanghai）遭披露，其中国籍学生自2018年底开始，被迫接受“中国公民教育”，需学习共产党的历史和重要人物事迹。据校方回应表示，该课程是按中国政府要求而开设，非中国籍学生无须修读。

据该报道称，“中国公民教育”秘密开课。由美国网络媒体《VICE》取得一份由上海纽约大学校友提供的授课大纲的内容显示，为期8日、以中文授课的课程，每日从上午8时30分开始至下午5时15分结束，中间设有午休时间。

报道指出，这门课不会出现在大学选课系统内，校方只会透过微信、开放2022年毕业的中国公民学生报名，选课方法。修课的中国学生实地访查上海龙华烈士陵园、淞沪抗战纪念馆，纪念在共产党革命中牺牲性命“先烈”，并观看中国式社会主义发展的相关影片。

据校方指出，这个课程是在寒假期间开课，所以不会干扰学生在纽约大学平常的课程，也不会影响学术自由。这门课并非由纽约大学教授授课，也跟学术课程内容无关。另外，纽约大学在学期中提供的课程多样性，也和纽约本校相同。校方表示，上海纽约大学与纽约大学在课堂上的讨论和研究并无不同之处。

报道引述《南华早报》消息，虽然尚不清楚中国公民教育课的确切选课要求，但是所有中国籍学生都必须修读，而上海纽约大学1300位学生中，约有半数学生来自中国。

近年来，北京加大了促进爱国主义教育的力度，并特别重视在年轻人中培养对党的忠诚。北京政府近年来提高推动爱国主义教育的力度，特别重视培养年轻人忠党精神。习近平在4月30日，五四运动一百周年纪念活动上， 将五四学生运动塑造成“伟大爱国主义革命运动”，呼吁青年人将个人的抱负，与民族复兴和中国特色的社会主义相互连结。

该报道说，在香港反送中事件的激化之下，近几个月来中国大专院校的政治气氛变得愈加紧张。有报告指出，中国政府已动员学生监视并回报政治观点“激进”的言论，已有一些教师因为发表的言论与共产党思想不符，而遭到解雇或是受到党纪处份。

据该报道，上海纽约大学由华东师范大学与纽约大学合作建设，成立于2012年，是第一所中美合作成立的国际化学府，当初开办是为了满足人数不断成长的中国留学生。中国教育部2018年曾宣布，减少20%中外院校合作，但纽约大学上海分校今2019年5月仍宣布扩大招生，把学生数目由1300人增至4000人。