美军两战舰驶入南中国海中美对峙再度升级

就在美国国会通过香港人权与民主法案导致中美紧张关系再度升级的背景下，美国军队发言人周四宣布，美国的两艘军舰近日先后驶入南中国海，中国军方周五确认上述消息，并且“敦促美国停止挑衅，以免发生不测事件”。路透社评论说，此举必将引发北京方面的强烈愤怒。

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刚刚在泰国举行的东盟国防部长非正式会议上，中国国防部长魏凤和明确向美国提出停止美国军舰在南中国海的航行活动，对中国来说，美国的类似行为纯属“军事挑衅”。尤其当航行地点靠近台湾海峡附近。

对北京来说，中国拥有南中国海域绝大部分主权，并在那里的人工岛上建立了军事哨所。但是，文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也宣称对部分海域拥有主权。自从美国国防部今年七月批准对台湾的导弹以及坦克军售之后，双方之间的分歧骤然升级。

中国军方发言人李华敏今天证实美国海军“吉福兹”号濒海战斗舰以及“迈耶”号导弹驱逐舰11月20日、21日分别进入南沙岛礁邻近海域、西沙群岛领海。中国解放军组织海空兵力全程跟踪监视并予以警告驱离。

而美国海军第七舰队发言人蒙姆森（Reann Mommsen）则强调美军的行动以国际法为基础，维护所有国家享有的自由航行的权利。美国指责中国在南中国海军事化，并试图恐吓那些可能想要开发其丰富的石油和天然气储备的亚洲邻国。

本周二，美国国防部长马克·埃斯珀（Mark Esper）在对马尼拉访问时敦促所有受到中国的南中国海全面主权声索影响的政府“采取非常公开的姿态”维护自己的主权权利。因为他认为集体行动才是传递“让中国走上正轨”这一信息的最佳方式。