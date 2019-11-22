虽表强硬然续铺路示好 中国仍稳买美国大豆

美国农业部官方数据显示，全球最大的大豆买家中国继续购买美国大豆、猪肉和牛肉，目前中美两国谈判代表正在艰难磋商，以敲定第一阶段贸易协议细节。数据显示，自9月1日本销售年度开始以来，中国一直是美国大豆的稳定买家。

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据路透社说，中国上周继续买入美国大豆等农产品，双方仍在为敲定协议艰难磋商。

美国周四公布的政府数据显示，全球最大的大豆买家中国继续购买美国大豆、猪肉和牛肉，目前两国谈判代表正在艰难磋商，以敲定第一阶段贸易协议细节。美国农业部在其周度出口销售报告中称，在11月14日当周，中国同意购买568,573吨大豆，低于前一周的760,527吨。本周付运至中国的大豆从693,527吨增至873,573吨。

路透社说，自9月1日本销售年度开始以来，中国一直是美国大豆的稳定买家，已承诺购买847.6万吨大豆，目前两国的贸易磋商仍在继续。相比之下，中国在2018年同期仅购买了64.799万吨大豆，远低于贸易战爆发前中国在2017年9月至11月中期间同意购买的1,864.7万吨。中国还加大了对美国猪肉和牛肉的采购力度，非洲猪瘟疫情爆发给中国的生猪群造成了毁灭性影响，并导致蛋白质短缺。

据美国农业部表示，上周向中国出口猪肉总计39,466吨，其中大部分将在2020年付运。上周向中国出口牛肉239吨。上周的猪肉付运量为12,979吨，牛肉付运量为1,134吨。

贸易专家和接近白宫的人士表示，美中贸易协定可能会推迟到明年敲定，不过中国表示将努力达成协议。华尔街日报周四援引不具名消息人士报导称，中国已邀请美国高级贸易谈判代表在北京进行新一轮面对面会谈。中美目前正力争至少达成阶段性协议。

但中国商务部周四表示，双方经贸团队将继续保持密切沟通，力争达成第一阶段协议。

报道说，至美国当地时间下午，芝加哥期货交易所1月大豆期货上涨1-1/4美分，至每蒲式耳9.06-1/4美元，从隔夜触及的近八周低点反弹。