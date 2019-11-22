郦英杰：中国施压影响民主流程美台合作对抗假讯息

美国在台协会台北办事处处长郦英杰今天在台北表示，美国相当关注中国大陆企图施压，影响民主流程，破坏大众对民主体制的信心，在这个议题上，美台密切合作，共同对抗假讯息。他并说，在台协会非常愿意和接下来台湾人民选出的领袖共同合作，无论是谁。

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郦英杰今天演讲的主题是增进美台人民的关系。他说，美国关切特定国家实施非和平举动（例如禁运、压制等），对区域和平稳定造成威胁。如今中国大陆企图施压，影响台湾民主流程，破坏大众对民主体制的信心，因此美台之间合作，打击假讯息对选举造成的影响。

郦英杰表示，美台关系确实坚实，台湾关系法清楚说到美国有责任提供足以维持台湾自我防卫能力的物资与技术服务，今年美国通过对台百亿规模的军售案，内容包括战车、飞弹与战机，相信未来美台在安全合作关系，只会越来越紧密。

郦英杰以中华民国奥运选手杨传广与美国田径选手琼森的友谊为例，两人当时相互砥砺共同参加奥运。时至今日，台美交流频繁，旅游、移民、学术和科技交流，紧紧结合相同价值。结合与合作，就是美台关系的基础。

对于总统大选，郦英杰表示，由台湾人民决定选举结果，AIT非常愿意和接下来台湾人民选出的领袖共同合作，无论是谁。AIT和各政党都保持良好关系，定期和主要政治领袖与政治人物碰面。