《香港人权与民主法案》签不签 特朗普语焉不详:与香港同行也与习主席同行

美国总统特朗普11月22日在接受媒体访问时透露,与中国的贸易协议可能是非常接近(potentially very close)。另外在有关香港的问题上,他未有表态会否签署《香港人权与民主法案》,他称既要与香港同行,但他也与中国国家主席习近平同行。香港人权法案已经由美国国会快递送到美国白宫。特朗普应当在除去周日的10天时间里决定是否签署。

该报道说,特朗普当天接福克斯士新闻电视台节目《Fox & Friends》的直播访问,他称,与中国的协议可能是非常接近,但他又提到,曾经向习近平表明“这不可能是一个平等的协议(even deal)。”他称,这是因为美国与中国之间的贸易逆差严重。但另一方面,习近平同日则在北京表示,中国想与美国一起朝着达成第一阶段的贸易协议努力,强调要在“相互尊重和平等的基础上”。

该报道称特朗普未表态会否签署香港人权法案。

特朗普在最新的访问中,也被问及会否签署《香港人权与民主法案》,但他未有表态,他表示“我们要与香港同行,但我也与习主席同行。”(We have to stand with Hong Kong but I 'm also standing with President Xi.)

据香港01的报道说,《华盛顿邮报》认为,特朗普的这番回应,显示他有可能否决《香港人权与民主法案》。

该报道说,目前美国参众两院已经通过《香港人权与民主法案》,法案并已送交白宫,由特朗普决定是否签署。若然特朗普拒签法案、动用否决权,国会也可以再表决,两院若有三分之二以上议员支持的话,将可推翻总统的否决。