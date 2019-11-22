香港学者叶荫聪：抗争持续不断反映港人对体制的全面敌意

香港学者叶荫聪22日在台北演讲时表示，香港6月至今的抗争，已推翻过去渐进式社运模式；进行持续不断的抗争，反映港人对体制的全面敌意，试图自我创造政治认同。

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中央社报道：香港岭南大学文化研究学系助理教授叶荫聪22日在台北中央研究院发表主题演讲的题目为：“一场没有策略却战术丰富的运动：初探香港『时代革命』的历史定位”。叶荫聪指出，香港社会大众习惯期待长期安定繁荣，没有面对长期社会及政治冲突的心理准备。这次香港抗争至今超过5个月，隐含着参与者对体制的恐惧无限膨胀与“全盘否定过去”的心态。在过去的抗争政治模式崩溃后，警方的暴力行为更激化民众对体制全面不信任，使得冲突无法在制度中化解。

香港群众运动“渐进主义”已然崩溃，取而代之的是“顽强主义”与各式“无策略行动”。政党与公民团体丧失在运动中的领导权，中间人消失，休战机制或机构也不存在，因此不可能有大和解。

叶荫聪将这种持续不断的抗争，称为香港人的“认异”（disidentification）过程，即参与者不仅从根本否定制度正当性，同时试图自我创造政治经验。参与者试图在抗争过程中，透过自我牺牲成就“香港人”的共同经验与认同，并以手足相称，强调“绝望、悲情、团结、仇恨、复仇”等用词，藉此表现政治意志。

叶荫聪认为，这种现象并不代表局势的答案及终点，而是迈向未知的开始，“一国两制”恐将进入“无序”阶段。抗争者必须思索，当遍地开花的无策略行动使得战线过多、议题失焦，运动又要如何长期走下去。