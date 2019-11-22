鼠疫惊闹大 官方出手严定进京防火墙

网上消息传出，中国北方数百村庄被完全封锁以防鼠疫扩散，但目前无法证实；陆媒则报导，曾出现疫情的内蒙锡林郭勒盟虽无新增人感染病例，却不断有死亡动物检出鼠疫阳性。中国官方出台严格措施，防止鼠疫扩散，包括人员出内蒙古以及进入北京的检疫措施。

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据中央社今天报道说，严防鼠疫扩散，中国官方制定出蒙进京防火墙。

报道引述财新网今天披露，内蒙古自治区鼠疫防控应急领导小组昨天印发“进京出蒙防火墙工作方案”，以严防鼠疫疫情扩散。防控方案突出属地管理、分级管控，建立疫情预警、医疗机构排查及出境交通检查等3道防线。

该报道说，锡林浩特机场在入口加设体温测量，每个人的检查结果都要登记；出入苏尼特左旗的高速公路也设置了体温检查点，所有来往车辆人员都需检测，并登记姓名、电话、出发地和目的地等资讯。此外，运送牲畜、野生动物或野生动物制品的车辆需向农牧或森林公安部门通报登记，后者按照规程前往处置。

报道称，2名内蒙锡林郭勒盟到北京就诊病患稍早前确诊感染鼠疫后，随后锡林郭勒盟镶黄旗一名患者也在当地确认为鼠疫病例，接连传出的疫情引起相当恐慌，其中与后者密切接触的28人仍在医学观察中。报道说，近来传出的鼠疫疫情与官方疏失有关，北方一些地区今年夏天就开始出现严重鼠患；而截至19日下午3时，锡林郭勒盟虽无新增人感染鼠疫疫情，但不断有死亡动物被检出动物间鼠疫阳性反应。

中央社说，此外，有推文传出消息说，内蒙、甘肃、宁夏、新疆、辽宁和吉林等北方省区300多个村装被完全封锁，村民不许进出，以防鼠疫扩散；村庄通讯也遭切断，并有武警驻守。

该报道指这项消息目前为止无法获得证实，但香港01引述陆媒报导，有媒体试图前往内蒙第3名鼠疫患者工作的铌钽矿现场时，被一辆当地车辆挡住去路，车内自称来自防疫站的工作人员告知，“这里就是疫源地了，前面已经被隔离了，不能进去了”。