中国驻加大使警告渥太华：勿跟随美国支持香港示威者

自渥太华方面消息，中国新任驻加拿大大使丛培武周五警告加拿大政府，勿跟随美国支持香港的示威者，否则将会对中加本已欠佳的关系造成“非常严重的损害”。

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据加拿大《环球邮报》报道，丛培武在接受加媒首次重要访问时说，"如果发生这样的事情，我们的双边关系肯定会受到非常严重的损害，这不符合加拿大的利益。我们坚决反对任何外国的干涉。”美国国会在本周通过了《香港人权与民主法案》，支持香港的抗议者，并以此表示可能会对针对中方侵犯人权行为采取制裁措施。据悉，美国会众议院院长佩洛西现已签署了《香港人权与民主法案》及《保护香港法案》，并随即送交总统特朗普。未来数日内，如若特朗普不采取否决权或要求国会对相关法案进行复议，它们将依照程序成为美国法律。佩洛西在签署法案时则再次批评中国政府违背给予香港自治的承诺，打压港人自由及自治权，强调美国会站在热爱自由的香港民众一方。

另就中加关系问题，自华为孟晚舟事件发生以来，两国官方间的互动出现僵持，特别是自香港爆发反修例运动及暴力升级后，加拿大政府多次公开表达对在香港居住的30万名加国公民安全的担心。据悉，丛培武周五还在《环球邮报》刊登署名文章，指出香港当前最紧迫的任务是止暴制乱、恢复秩序，呼吁国际社会支持香港特区政府依法施政。他并在中国驻加拿大大使馆的记者会上提到，美国众议院通过《香港人权与民主法案》，指若加拿大试图通过同类法案将会非常危险。丛培武还重申了加方在处理孟晚舟案件时是“武断及无理的”，至于加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）在中国被拘，他指这两件事与孟晚舟案无关。丛培武称，二人涉及危害中国国家安全的行为，中方是依法将他们拘捕。

此外，加拿大总理特鲁多日前被问及保护在香港加国公民安全的措施时则回答称，会继续呼吁对话，令香港局势降温。丛培武回应指，若加拿大想保护在港公民，“就应该要求暴徒停止使用暴力”。此外，11月22至24日在加拿大举行的哈利法克斯国际安全论坛聚焦中国，香港立法会前议员刘慧卿及民阵副召集人陈浩桓，将代表香港人获颁以美国已故共和党籍参议员麦凯恩（John McCain）命名的“公共服务领袖奖”。