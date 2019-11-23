天主教教宗方济各访问日本 旅途中首度向陆港台分别致意

天主教教宗方济各在经过三天的访问后于周六离开泰国，前往日本访问。他并在前往日本途中，依教廷国际礼仪惯例分别向飞经的：泰国、老挝、越南、中国大陆、香港、台湾的领导人和民众发电致意。

广告 继续浏览后续

此次方济各对日本展开的访问将强调对核利用和核武问题的关注。他将在长崎的原子弹炸弹震中与幸存者会面，祈祷并宣读有关核武的讲话。然后，他还将参观广岛的和平纪念公园，作为反对核武运动的一部分。他并会在东京会见2011年福岛核灾难的幸存者。而在飞往日本期间，方济各依次向中国大陆、香港、台湾发电致意，电文内容简短相似。他向中国国家主席习近平发出的电文中称，他会为中国的国家与人民祷告，祈求上帝赐予他们和平喜乐。方济各还在向香港特首林郑月娥发出的电文中指出，当他飞越香港领土，他为林郑月娥和香港人民祷告，祈求全能的上帝赐福他们一切安康与和平。他还在向台湾总统蔡英文发出的电文中称，向蔡英文与台湾人民致以诚心的问候，他保证将为蔡英文和所有台湾人民祷告，祈求上帝以丰盛神圣的祝福，赐予台湾和平。

相关报道指出，方济各在2014年首度进行亚洲行期间，从罗马赴韩国访问时，来回均飞越中国大陆领空，二度向中方领导人习近平与中国人民发电致意，也是天主教教宗搭乘专机第一次获准飞越中国领空，被媒体赋予高度政治意义，视为当时梵中破冰的重大征兆。据悉，前教宗若望·保禄二世于1995年访问菲律宾时原拟经过中国领空，但在当时遭到中国政府拒绝，使教宗专机被迫绕道飞行。《华尔街日报》则在2014年报导教宗致电习近平时形容，梵蒂冈外交政策常是“见微知着”。随着方济各担任教宗后，梵蒂冈致力于促进与北京方面的互动，中梵双方并在2018年就主教任命权的谈判取得实质性进展，双方签署了一项临时性协议。按照双方在去年9月22日签署的临时协议，梵蒂冈承认由中国官方支持的八位主教，包括一名已去逝的主教。