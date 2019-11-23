承认向中国泄密获利数十万美元 前中情局特工被判入狱19年

出生于香港的美国中央情报局（CIA）前特工李振成（Jerry Chun Shing Lee）于当地时间11月22日，被弗吉尼亚东区联邦法院判处19年监禁。他在今年5月向法庭承认曾密谋“向中国传递情报”。

广告 继续浏览后续

现年55岁的李振成于2018年1月被捕，并于今年5月认罪。他出生于香港，在夏威夷长大并入籍美国。1994年加入中情局，2007离开后移居香港。起诉书指出，李振成离开中情局后，曾在一家日本烟草公司工作两年后被辞退。他此后还曾受雇于全球著名的佳士德拍卖行。他也在香港开了一家属于其个人的烟草公司，但该公司被指效益不佳是亏本生意。根据负责该案的美国联邦检察官介绍，2010年，两名“中国间谍”找到居住在香港的李振成，提出一次性给他10万美元并提出“终身照顾他”，以换取他在中情局任职期间所掌握的情报。检方说，中国情报官员先后给了李振成84万多美元，李可能向他们提供了他任职中情局13年间的所有信息。检方则在该案提出控诉时寻求向他加以20多年的刑期。

但相关报道指出，李振成的辩护律师和检方对罪行的严重程度意见不一。他的律师强调，检方并没有其他的直接证据显示，李陆续存入银行账户的这笔巨款是中国官方人员递交给他的资金，也从未证明李本人有任何泄露政府机密的计划。他们要求10年监禁。而根据美国司法部的消息显示，2012年8月，联邦调查局（FBI）对李振成位于夏威夷的酒店房间进行了搜查，搜出了一个地址簿和一个日程表，里面有他在2004年之前担任中情局特工期间的手写笔记。这些笔记中包含高度敏感的情报，如中情局的线人名称、行动会议地点、特工的电话号码和秘密设施的细节等。报道称，当被问及这些证据时，李振成向联邦调查局撒谎。他在随后的调查中于5月签署认罪协议，罪名是“密谋出卖国防信息来帮助外国政府”。

此外，据检察官斯莫尔（Adam Small ）介绍称，与李会面的中国情报官员们还向他下达了20多项“任务”，以寻求中情局间谍活动的细节，包括如何与线人联系，如何保持隐蔽等。李振成则在法庭上为自己的行为作出道歉，他说：“我对自己的行为负全部责任。” 法官埃利斯则表示，虽然在香港出生、随后入籍美国、在夏威夷长大的李振成，作为美国公民有很多贡献，包括在军队服役四年，在中情局工作了13年。“但当你背叛自己的国家时，这些都被抹去了。”

据悉，如今随着弗吉尼亚院方的宣判，李振成也成为了最近几个月内因被控“向中国传递情报”而被判长期监禁的三名美国前情报官员之一。今年5月，前中情局特工凯文·马洛里（Kevin Mallory）因2017年向“中国间谍”出售美国机密军事情报罪名成立，被判刑20年。9月，还有一名前美国国防情报局特工汉森（Ron Rockwell Hansen）被判处10年有期徒刑，罪名是试图“向中国传递机密信息”，并在北京从事间谍活动期间收受了数十万美元的贿赂。