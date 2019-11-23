法《费加罗报》：中国“前间谍”在澳洲发重磅消息

澳大利亚媒体称叛逃至澳大利亚的中国前间谍王立强向澳方披露了北京情报机构如何通过操纵媒体、透过网络干预香港抗议活动和台湾选举，并在澳大利亚开展业务。中国警方深夜发文辟谣。新浪网报道标题为“中国特工王立强叛逃澳大利亚？上海警方辟谣”。新华网相关报道标题为“上海公安机关：外媒报道的所谓“中国特工”王立强系涉案在逃人员 ”。

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现年27岁的王立强出生于福建，毕业于安徽财经大学，2014年到香港上市公司中国创新投资有限公司（China Innovation Investment Limited）任职。他说，该公司是多间中共情报机构的前线公司，老板向心是一名高级情报人员。

据上海市公安局静安分局23日通报，境外《悉尼先驱晨报》发布消息称，“中国特工王立强叛逃澳大利亚，供称在香港、台湾为中共从事特务活动”，王立强自称持有名为王强的中华人民共和国护照、香港永久居民身份证和一本韩国护照，并使用这些证件从事所谓间谍工作，部分境外媒体网站转发该报道。

经公安机关核查，外媒报道的所谓“中国特工”王立强，真名为王立强，男，26岁，福建南平人，系涉案在逃人员。2019年4月10日，王立强前往香港。经核查，其所持有的所谓中华人民共和国护照证件和香港永久居民身份证件均系伪造证件。

《费加罗报》援引澳大利亚新闻集团（News Corp Australia）和九号电视网（Nine）、《时代报》(The Age) 和《悉尼先驱晨报》(Sydney Morning Herald)报道，现年26岁的王立强向澳大利亚反情报部门提供了中国在香港高级军事情报官员们的身份，并且披露了中国如何向香港，台湾和澳大利亚输送政治资金、进行政治干预的细节。

《费加罗报》报道称，王立强曾用韩国护照和假身份到台湾，试图干预台湾2018年的地方选举以及2020年的总统选举。他说曾负责协调规划一个网军，目的是改变民意，类似俄罗斯干预美国2016年总统选举。 王立强表示，其本人曾涉入并参与了一系列间谍活动， 如果返回中国，他就死定了。

据九号电视网（Nine）披露的消息，抵达悉尼的王立强、妻子和孩子已经向澳大利亚申请了政治庇护。九号电视台的《60分钟》（60 Minutes）11月24日将播放对王立强专访的全部内容。

中国“间谍”投诚寻庇护 澳洲官员：媒体报导令人忧虑

澳洲媒体11月23日披露投诚的中国间谍，供出中国军情单位渗透澳洲、香港及台湾政治体系等细节。对此，澳洲官员23日形容媒体相关报导令人忧虑。

澳洲财政部长富来顿伯格（Josh Frydenberg）表示：“这些是非常令人忧虑的报导。”他称澳洲政府法律部门正在处理此事，但他不就个别案件的细节发表评论。

富来顿伯格表示，澳洲永远挺身捍卫国家利益。他说：“我们已采取措施，确保我们的反外国干预法准备就绪，政府对此没有道歉。”

澳洲反对党工党领袖阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）指出，投诚的中国间谍王立强可能有寻求庇护的“合理要求”，澳洲政府需要保护国家主权。工党将于下周要求政府简报。

天然资源丰富的澳洲，近年来与最重要贸易伙伴中国关系恶化。澳洲指控中国干预内政，忧心北京寻求在太平洋地区扩大影响力。

澳洲本月制定新的指导方针，当中包括国家安全单位分享网路情报规范，以避免外国势力在澳洲大学中运用影响力。