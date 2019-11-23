港警前官员曾伟雄落选联合国驻维也纳办事处总干事：感谢国家提名

香港警务处前处长、国家禁毒委副主任曾伟雄在6月时获中国政府提名，竞逐联合国驻维也纳办事处总干事，兼联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）执行主任。据最新消息显示，联合国秘书长古特雷斯任命埃及代表瓦利（Ghada Fathi Waly）就任这一职务。曾伟雄随后回应祝贺瓦利当选，并感谢国家的提名。

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据香港01报道显示，就中国政府提名曾伟雄竞逐有关职位的决定，外交部发言人耿爽曾指出，这是中方坚定维护多边主义、支持联合国工作的具体体现。曾伟雄本人则在得知消息后对外表示，对获提名感到荣幸。不过随着香港反修例运动的爆发，网民陆续2度发起联署反对就他的提名，其中一次有11万人联署要求美国反对曾伟雄竞逐联合国有关职位，而包括美国国会共和党参议员克鲁兹等也促请特朗普政府，阻止曾伟雄竞逐有关职位。克鲁兹称，“中国试图在不同国际组织增加影响力，以推动其议程，联合国更不应让一名曾在香港协助中国进行打压的人，出任领导层职位”。

曾伟雄是香港回归以来任期最长的警务处处长，他在前特首曾荫权任内得到任命，于2011年至2015年出任这一职位。而在梁振英担任特首期间，曾伟雄被指在雨伞运动中以“强硬手法对付示威者”，被认为是富争议性的“鹰派”人物。据悉，雨伞运动期间，他曾下令向示威者施放87枚催泪弹；以“我哋无做错到”激励警队士气；他又曾经打比喻，指警员“如慈母一样保护占领者”。报道称，曾伟雄曾告诉外界，退休后不会从商或从政，但他退休翌年就加盟震雄集团任集团战略官，2018年再出任九巴母公司载通国际独立非执行董事。

联合国公布的相关消息并未提及，曾伟雄此番角逐失败该组织要职的原因。但联合国的相关声明指出，被任命者的来自埃及的瓦利在可持续发展、消灭贫困、社会保障、妇女及青年充权等工作都拥有超过30年的经验，而且建立了一套埃及全国禁毒策略，引起该国对毒品的关注，针对青年推行全国性的预防毒品的运动，并首创革新性的活动，令滥药者可以重投社会，重新融合及复元。联合国亦指她还精通英语、法语、阿拉伯语等多国语言。

据香港电台报道，就这一消息，曾伟雄本人透过短讯回应称，感谢国家的提名，在过去数个月竞聘期间，有机会展现国家和个人希望透过联合国毒罪办这岗位，推动全球禁毒、灭罪、反腐和反恐合作的决心，和支持联合国、推动多边合作，造福人类的目标。他还回应称，祝贺瓦利当选，期望她能成功带领毒罪办的工作。他又说，个人将以国家禁毒委副主任身份，继续在国家国际禁毒执法合作领域努力。