王岐山会见基辛格：美中合作是双方唯一的正确选择

自北京方面消息，中国国家副主席王岐山周六在中南海会见了美国前国务卿基辛格。

广告 继续浏览后续

据新华社报道显示，在二人的会面中，王岐山表示，中美关系具有世界影响，双方共同点远大于差异，合则两利、斗则两伤，合作是双方唯一的正确选择，相互尊重、增进了解、求同存异是双方应有的相处之道。他指出，历史现实和未来紧密相连。中美双方要切实按照习近平主席和特朗普总统多次会晤确定的方向和原则，用更宽广的视野和更长远的眼光，客观理性地思考和把握双边关系中一系列重大战略问题，保持定力，克服困难，迎接挑战，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

基辛格提出，认识和处理好美中关系需要宽广的思想和历史哲学的思辨，对话和沟通是双方关系的基础，希望双方尽全力为两国关系发展带来创造性积极成果。基辛格还在日前于北京参加彭博“创新经济论坛”时发言指出，对去年以来美中两大国的贸易对抗非常担心。这一贸易战已造成双方间的关税急剧上升。他认为，如果让这场冲突就这样发展下去，最终的结果恐怕将证明要比在欧洲20世纪发生的情况更糟糕。基辛格并警告称，第一次世界大战是在一场相对轻微的经济危机爆发后爆发的，但是在今天，各自拥有的武器威力巨大。

基辛格说，“中国是一个经济大国，我们也是，所以我们无可避免地在世界各地冲撞。”他表示，冷战期间，美苏首要任务是谈判降低两国的核子武力，但美中之间的冲突一直是“被动的”，现在还缺乏把北京当成“军事强权”对待的架构。他认为，如果美中把世界每项议题都看作是彼此间的冲突，对人类来说可能很危险。中国国家主席习近平并在周五同样与基辛格会面。习近平称，当年博士以深邃的历史眼光和对中国传统文化的深刻理解，同两国时任领导人一道，推动中美这两个国情不同的国家实现了关系正常化，这一创举至今仍在对中美两国和世界产生重要影响。

他还说，当前中美关系正处在关键当口，面临一些困难和挑战。中国传统文化注重和而不同，讲究纲举目张。中美双方应该就战略性问题加强沟通，避免误解误判，增进相互了解。双方应该从两国人民和世界人民根本利益出发，相互尊重，求同存异，合作共赢，推动中美关系朝着正确方向向前发展。基辛格谈道，很荣幸在过去50年里近百次访问中国，亲眼目睹中国发生翻天覆地的变化。他说，50年来，美中关系有过起伏波动，但总的方向始终是向前的。现在，时代背景已发生了变化，美中关系的重要性更加突出。双方应该加强战略沟通，努力找到妥善解决分歧的办法，继续开展各领域交流与合作，这对两国和世界都至关重要。