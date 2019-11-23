美国学者指出特朗普如否决《香港人权与民主法案》将是愚蠢行为

美国总统特朗普总统与中国国家主席习近平于2017年在北京举行的欢迎仪式上

美国国会通过《香港人权与民主法案》送至白宫，等待总统特朗普签署，但特朗普拒绝谈他是否签字。学者指出，如果特朗普否决法案，将是愚蠢的行为；学者还指出，香港不该指望特朗普会提供任何真正帮助。

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特朗普22日接受福克斯新闻访问，被问及是否签署或否决《香港人权与民主法案》时，他含糊其辞的说，“我们必须与香港站在一起，但我同时也与习主席站在一起。他是我的朋友，是一位很好的人。”

曾任特朗普政府东亚事务顾问的惠顿（Christian Whiton）说，他怀疑特朗普会否决法案，因为那是愚蠢的行为，法案获多数通过，并且国会可推翻总统的否决。

现为“国家利益中心”战略与贸易资深研究员惠顿22日出席智库“哈德逊研究所”举行的论坛后受访表示，《香港人权与民主法案》具重要的象征意义，但不会强制政府行事。惠顿说，他不希望看到美方为了一项不完善的贸易协议，而放弃关注人权议题。

著名中国问题专家、哥伦比亚大学教授黎安友（Andrew Nathan）22日在参加“战略暨国际研究中心”活动后受访表示，对于香港情势，特朗普顾及美国的舆论，但也不想找习近平的麻烦，因为他正努力解决美中贸易战，企图使中方让步。黎安友说，重要的是，香港学生不该指望特朗普会提供任何真正的帮助。

美国《外交政策》杂志资深编辑帕尔默（James Palmer）发表的题为《特朗普背叛了香港抗议者》的文章说：作为个人，特朗普对人权和言论的兴趣是零，他和中国过不去，完全出于其保护主义的本能，而不是什么政治原则。