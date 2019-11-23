自称中国间谍求澳洲庇护：曝干政港台手段 上海警方回应：其系涉案在逃人员

法新社周六援引多家澳大利亚媒体的报道称，一名自称是中国间谍的男子王立强（William, Wang Liqiang，音译），坦言在香港、台湾及澳洲涉及间谍活动，并提供其口中有关中国政治干预的资料给澳方政府，及寻求政治庇护。据称，他还曾以假身分渗透台湾，企图在当地干预选举，其中包括砸2亿美元（约新台币60亿元）投资台湾电视圈等。

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澳洲媒体《时代报》（The Age）、《悉尼先驱晨报》（The Sydney Morning Herald）、九号电视台的《60分钟》节目（60 Minutes）对此事作出了详细报导。这名自称是王立强的男子并接受《60分钟》节目电视采访回答系列问题，节目将于周日播出。综合澳媒报导，王立强出生于福建，在香港上市公司中国创新投资有限公司（China Innovation Investment Limited）任职。他指控，该公司是多间中国情报机构的前线公司，老板向心是一名高级情报人员。向心则通过电子邮件回应《纽约时报》称，他不认识王立强。《纽约时报》通过一位匿名熟悉庇护申请的人士获得了王立强陈述的英文版。他被指在今年10月向澳洲安全情报组织（ASIO）坦承自己涉入并参与间谍活动，自称包括以伪造身分、持韩国护照渗透台湾，驱使在当地特工试图干预2018年台湾市长选举及2020年总统选举等。

澳洲媒体的报道称，现年27或28岁的王立强还向澳洲官方透露了其口中干预港台政治的手段，包括买下媒体头版、渗透大学校园、汇集捐款给属意的候选人、设立数千个社群媒体帐号攻击台湾执政党等。报道指，尽管有些细节看似是王立强自己的推论，且相关细节难以得到官方证实，但知情人士表示，一些西方外交官员目前认为，王立强所言至少部分可信，他们也严肃看待王所声称的相关内容。《纽约时报》的报道指出，一旦王立强所言得到证实，这将是到目前为止对中国干预港台政治与舆论最为详细的公开资料之一。据悉，王立强向澳洲寻求政治庇护并递交了长达17页的自白文件。他在文中详述列举了一些秘密任务的代号、鲜为人知的大胆商业行径，以及最终他逐渐觉悟作出公开相关信息决定的缘由，因为他指“中国当局所为是在各地扼杀民主与人权”。

据称，王立强在给澳洲安全情报组织提供的宣誓声明中说：“我本人曾涉入并参与了一系列间谍活动”， 如果返回中国，可能会被拘留并判刑。他目前在澳洲一非公开地点寻求庇护。他被指在自白中写道：“我不想看到台湾变成第二个香港。我也不想成为将本为民主与自由的地方颠覆为专制的共犯。”王立强对澳媒称，“他以中国创新投资公司的商人身份做掩护，在香港开展情报工作”。他的主要任务是，“协调他所任职的机构与其他情报部门之间的关系，并‘收集与支持港独有关的信息’”。他还说，“情报工作主要在香港的大学运作。并声称，他所在的组织‘已经渗透到所有大学，包括学生会和其他学生团体’。”他自称负责利用奖学金、旅行补助金、校友会和教育基金会等方式招募内地学生。王立强还说，自己曾参与2015年10月的香港铜锣湾书店事件等。

在台湾，王立强称，他的情报部门为了影响台湾的政治体系，已经与媒体高层取得联系。他称，他们在台湾的情报活动包括创设20多个媒体与网路公司发动“针对性攻击”，并已花费了约2亿美元投资台湾的电视台。但他并未解释如何投入如此庞大的资金而不被发现或引起注意。据悉，澳大利亚外交部长办公室证实，他们已收到了王立强寻求庇护的声明。知情王立强寻求庇护的人士也将他声明的英文译本提供给《纽约时报》。截至目前为止，中国外交部尚未对该事件加以回应。澳大利亚安全情报组织也不愿对有关报道作出评论。但在该事件被曝光前，澳大利亚前情报组织负责人邓肯·路易斯日前针对，中方通过全面系统的“间谍行为”来操弄澳大利亚的政治体制的指控，中国外交部发言人耿爽在周五的记者会上回应称，对于澳大利亚有关人士的类似说法，我们已经多次作过回应。我懒得再重复了。他说，我只想提醒澳方有关人士，对自己国家的政治体制要稍微自信一点。

中国国台办发言人马晓光周六晚对此回应称，陆方从不介入台湾选举。相关报导完全是无稽之谈。他说，“谁在这个时候炮制这样一个消息，谁才是意图干涉影响台湾选举，谋取不正当选举利益，相信广大台湾同胞对此看得很清楚”。新华社则最新跟进称，从上海市公安局静安分局获悉，所谓“叛逃中国特工”王立强，系涉案在逃人员，其持有的所谓中华人民共和国护照和香港永久居民身份证均系伪造证件。中方报道指，他的真实姓名王立强，男，26岁，福建南平人，无业，系涉案在逃人员。2016年10月，王立强因诈骗罪被福建省光泽县人民法院判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月。2019年2月，王立强虚构进口汽车投资项目诈骗束某460余万元人民币。2019年4月19日，上海市公安局静安分局以涉嫌诈骗罪对王立强进行立案侦查。当地警方称，目前，公安机关对此案正在进一步调查中。

据了解，澳大利亚财长弗赖登伯格(Josh Frydenberg)亦对媒体表示，这名特工所披露的中国试图扰乱香港、台湾以及澳大利亚民主的情形"非常令人不安"。他呼吁执法机关对此予以关注，并且强调，不论外交政策、外国投资状况如何，"我们将始终捍卫国家利益。"而在台湾方面，陆委会在当天下午就相关报道发表书面声明回应称，台湾的民主体制不容侵犯，政府会强化相关预防与人员安全管理作为，以确保明年选举在公平、公正的基础上进行。陆委会并呼吁陆方应正视两岸现实，尊重及学习台湾的民主选举制度，切勿介入台湾选举及干预台湾内部事务，更应尊重台湾民主选举机制及人民自由选举之权利与结果。