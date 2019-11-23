英国“经济学人”：习近平粗暴手段激怒周边地区

英国“经济学人”杂志最新一期文章分析，北京无法凭武力长治久安，而习近平对待香港的残暴手段激怒周边地区，令香港人忧心“昨日西藏，今日香港”，台湾民众则担心“今日香港，明日台湾”。

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据中央社报道：最新一期经济学人（The Economist）以“香港起义”（Hong Kong in revolt）为封面报导说，经过5个多月反政府抗争，香港冲突越来越严重。最近理工大学围城事件，大规模流血虽得以避免，但危险情势确实升高。许多示威者至今仍拒绝离开校园，其他地区示威持续。虽然人数不如6月时一度达200万人，但现在却牵涉蓄意破坏和投掷汽油弹等行为。

文章说：尽管一些港人抗争行动趋于暴力，但大众对示威者的支持不减。而11月24日香港区议会选举是再次测试民意，以及让建制派惨败的机会。港府撤回逃犯条例修订草案却无法平息众怒，人民现在要求的是民主。香港人可以选举区议会，但依旧无法选出香港行政长官，立法机关又被把持，因此示威将会持续。

文章认为：追根究底，中国国家主席习近平的高压手段，以及大众对此的痛恨，就是动盪的根源。习近平说，他想要实现中华民族「伟大复兴」，但他残暴、毫不妥协的态度，只会滋养愤怒，不仅在香港，而是在中国所有周边地区。

70年过去，中共仍挣扎着要建立他们理想的中国。台湾各方面都独立，只缺了名义。明年1月的总统和国会选举，倾向与中国分离的执政党预料能有好表现。「今日香港，明日台湾」这句在香港流行的口号，对台湾选民，可能会产生共鸣。

习近平在2012年掌权以来，台湾看见他削夺香港自由、派遣战机恫吓台湾。仅有少数台湾人希望富裕民主的岛屿被专政的邻居吞噬，即便双方有数千年文化共同记忆。

此外，香港传唱的口号还有“今日新疆，明日香港”。虽然仅少数人认为如此悲惨命运会降临在前英国殖民地上，但港人对此心怀恐惧并没有错。即使习近平决定不对香港动武，但他对挑战中共强权者态度十分明确，就是应该被粉碎。

报导指出，中共恐怕会思考颁布更严格的反煽动法，并要求学生接受 “爱国教育”，像是学习党纲。中共也想知道反抗者的姓名，以便秋后算账，让他们生活更加痛苦。

但报导也称，并非所有中共菁英都认同习近平，这或许能解释为何有人洩露新疆内部文件。周边地区的纷扰可能移转至中心地带，尤其当与邻居常起纷争时，这种可能性更高。

印度警惕中共把西藏军事化，其他国家也密切关注中共在台海的军事部署，其中最大恐惧是若中共武力犯台，将引爆中美战争。中共无法仅凭武力而长治久安。