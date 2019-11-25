担心受贸易战影响 美国一半导体业基金将总部搬往瑞士

自华盛顿方面消息，随着非营利组织RISC-V基金会的几名外国成员，对美国潜在的贸易限制表示担忧之后，这个曾经在美国五角大楼支持并监督之下的半导体技术机构，即将把总部迁移到中立国家瑞士。

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RISC-V基金会的首席执行官雷蒙德（Calista Redmond）在接受路透社采访时介绍称，有会员对潜在的地缘政治冲击感到担忧。她说：“我们从世界各地听到说如果基金会不在美国，我们会感觉更放松一些。”但她不愿具体透露是哪些会员提议将总部迁出美国。雷蒙德还说，“RISC-V基金会此举，是希望确保美国以外的大学、政府和公司可以继续帮助其开发开源芯片架构技术。”她并透露称，该基金会在全球范围内的合作迄今尚未遇到任何限制。据悉，2015年成立的RISC-V基金会负责发布RISC-V指令集，厂商可以据此技术推出采用RISC-V架构的芯片处理器，旨在为核心芯片架构设定标准，并授权谁可以在产品上使用RISC-V商标，就像其他技术组织对Wi-Fi和Bluetooth芯片授权一样。但他们不拥有或控制该技术。

报道称，RISC-V指令集技术源于加州大学柏克莱分校，后来又得到美国国防部国防高级研究计划局的资助，其开源架构允许任何人自由地用于任何目的，被认为有助于解决中国处理器设计的问题。目前该机构拥有超过325家公司或其他实体，通过付款成为基金会的会员，包括美国和欧洲的芯片供应商，例如高通公司、恩智浦半导体以及中国的阿里巴巴集团和华为公司。

对于RISC-V 的营运及在中国的相关发展，中国工程院院士、计算机专家倪光南在近日媒体采访时表示，建议国内应加大对开源软件的投入，包括投入开源基金会，或成立由中国主导的开源基金会，从而加大中国在开源领域、开源规则、开源许可证等方面的话语权。要摆脱外国在芯片领域掣肘，国内芯片行业应该注重开源芯片RISC-V的研发。未来RISC-V很可能发展成为世界主流CPU之一，从而在CPU领域形成Intel、ARM、RISC-V三分天下的格局。

另就该基金会总部将搬至瑞士的消息，曾在克林顿政府时期担任美国商务部副部长的莱因施（William Reinsch）则提出，这是对当局发出的一个信息。他说：“这个信息是，如果你们施加的压力过大，这样的事就会发生。在一个全球性的供应链世界里，公司有选择，其中之一就是迁到国外去。”此外，美国商务部长在发给路透社的一份声明中称，商务部意在确保美国国家安全，及“一些不良行为者无法获取伤害美国公民及利益的技术。”亦有共和党议员称，他们担心美国将失去对RISC-V芯片构架技术的影响，他们还警告，其中国成员可能会影响这一技术，使中国公司受益。

报道指，RISC-V基金会负责人雷蒙德在后来回复路透社的另一封电子邮件中说，这一技术是开源的，任何人都可以得到，她看不出基金会迁出美国会不符合美国利益。