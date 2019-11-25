斯里兰卡总统预备访印： 斯国系中立国 将重新谈判出租中企港口

斯里兰卡新任总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）在本周即将展开对印度访问时，在接受采访时表示，斯国不会介入超级大国间的关系。他称，希望与中国和印度保持紧密的合作关系。他还说，会就位于该国南部的汉班托塔港（Hambantota）租给中国企业99年一事，要求与中方重新谈判。

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现年70岁的戈塔巴雅于11月19日正式宣誓就职，成为新一任斯里兰卡总统。有分析人士认为，他在外交和对华关系问题上更为青睐中国。在近年来中斯两国不断加强经贸合作外，其与印度的关系也非常重要。因此，戈塔巴雅在29日首度以总统身份出访印度前向媒体强调，斯里兰卡是中立国家，并不会做出有害印方利益的决策。他强调，印度洋在当今地缘政治中扮演着非常重要的角色，而斯里兰卡地理位置优越，并指“任何国家都不应该控制这些海路，因为这非常重要”。

戈塔巴雅还解释称，当他说将保持中立时，意思是斯里兰卡不想跟随一个国家走或采取平衡行动。因为，他指斯里兰卡太小了，如果采取平衡行动将无法生存。他还直言称，“我们（斯里兰卡）不想介入超级强权或世界强权间的权力斗争，因此基本上，我们希望与所有国家合作，我们也不想做任何损害其他国家的事情。” 戈塔巴雅还称，斯方了解印方关切的重要性，斯里兰卡不能采取或从事可能威胁到印度安全的活动，因为印度是区域内的大国。他说，“我们不想参与其中（指大国权力斗争）... 今天每个人想要的，最重要的，是经济发展。”

而在向记者谈到他的哥哥马欣达，过去担任总统时曾向中国大举借贷，导致斯里兰卡不得不把汉班托塔港租给中国一家国有企业99年时，戈塔巴雅则坦承说，“这是个错误”，并称不应永远让中国控制一个港口。他表示，斯里兰卡对这个具有战略意义和经济意义的港口应拥有控制权，因此有关汉班托塔港租约的问题必须得到重新谈判，以达成更好的交易，这就是他的立场。他重申，斯里兰卡应该与印度合作。

不过戈塔巴雅也指出，斯里兰卡同时也希望与中国合作，因为双边的外交和经济关系无处不在。印度也同样紧密与中国合作，印度对中国投资，中国也对印度投资。他重申，斯里兰卡是个小国，不想参与军事与地缘政治竞争，只希望外国投资来改善斯里兰卡的经济，因此他邀请印度、新加坡、日本和澳洲来此地投资，并称不会只允许中国来斯里兰卡投资。

值得一提的是，曾两度担任该国总统的马欣达仍在其弟弟上台后仍扮演着重要角色，戈塔巴雅在上台不久后就任命他为斯国的新总理及兼任财政部长一职。