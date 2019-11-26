《华盛顿邮报》：坏消息三面夹击 习近平内外交困

自称曾是中国间谍的王立强接受澳洲《60分钟》节目采访资料图片

近来传出自称中国间谍的王立强叛逃后对澳洲自白，新疆再教育营也遭新文件揭露真相，香港亲北京建制派又在区议会选举惨败。外媒形容，中国国家主席习近平现在被逼得四处灭火。

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《华盛顿邮报》（The Washington Post）11月26日报导，习近平本周伊始就被坏消息三面夹击，包括王立强宣称曾参与操纵台湾和香港选举、绑架异议人士；新一批外流文件打脸中共宣称新疆再教育营是穆斯林职训中心而非集中营的说法；香港泛民主派在区议会选举重挫建制派势力。

中央社转引《华盛顿邮报》报道，接连3场打击令外界猜测中国领导班子正承受内部压力，尤其此刻美中贸易战似无立即解决的可能。

但《华盛顿邮报》认为，目前尚无迹象显示习近平无法掌控全局。习近平除已取消任期限制，让自己可以无限期统治中国，并透过宣传“习思想”，推广毛泽东之后未见的个人崇拜。他还发动打贪整肃无数官僚和政敌，至今已有超过150万官员受罚。

聚焦中国事务的内参部落格共同主编姜云（Yun Jiang，译音）就说：“这个体系有漏洞相当罕见，但不代表领导阶层陷入危机或团结程度下滑。”

不过，近期情势发展仍非习近平所乐见。

《华盛顿邮报》指出，中共新疆行动文件先后被外流给《纽约时报》（The New York Times）与国际调查记者联盟（ICIJ），显示中国至少有1名高官不满到愿意冒极大风险，把文件交给外国记者。相关文件透露中共极力试图“汉化”主要是维吾尔族的穆斯林少数族裔，并揭露整个体系是由习近平本人亲自下令。

《华盛顿邮报》接着提到，王立强叛逃也暗示中共体系内存在分歧，但本案较为复杂。

据悉王立强告诉澳洲当局他在香港替中国军情单位当间谍，还被指派干预台湾明年大选、试图推翻蔡英文总统。澳洲最高情报单位已表态，认真看待他的说法，但部分分析家点出王立强的自白中有矛盾和错误，遑论他伪造护照的手法拙劣，令人怀疑他是否可信。

问题较严重的则是香港区议会选举结果。据港媒统计，泛民主派这次抢下452席中的388席，亲北京建制派仅拿下59席。《华盛顿邮报》指出，尽管香港区议员主要负责地方事务，这项结果重挫北京及其致力加强控制香港的作为。

香港历经6个月的反送中抗议后，北京政府至今仍表态支持香港行政长官林郑月娥。但中方也有人认为港府在本周末建制派惨败前，早该采取更严厉行动镇压抗议。天津南开大学台港澳法研究中心执行主任李晓兵就说，港府早该锁定反对派采取特定措施，不应让反对派有机会爬到港府头上。

《华盛顿邮报》提到，中共已把近期这些难关用来印证西方强权试图遏制中国和平崛起。例如官媒就指控美国中央情报局（CIA）与其他西方情报单位是“黑手”，煽动香港骚乱，借此施压北京。但现在问题是，北京会如何回应？

曾在中国深圳任教9年的越南傅尔布莱特大学（Fulbright University Vietnam）教授包定（Christopher Balding）对此表示：“如果近期历史能提供借鉴，回应方式不会太好。不论北京回应是继续装聋，或是更严厉镇压，他们似乎格外无法调整行动策略。”