柏林每日镜报：香港选举结果是对北京的一记耳光

香港选举，民主派大胜。德语媒体普遍认为，这是对北京的一记耳光，是北京的惨败。

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但《新苏黎世报》怀疑，中国领导层是否能理解香港人民发出的信号，并做出相应行动。该报认为，光光人民可以自由表达他们的意愿，这件事对北京政府来说差不多就是闻所未闻的事了。中国的政治系统里对这种事没有设置空间。在这一前提下，要说周日的选举会让香港平静下来，并很快返回日常生活，那是不太可能的。

《埃姆登堡报》认为，泛民派能打出的信号，也就是一个惊叹号而已。在政治上，区议会议员的影响极为有限。中国已明确表示，会容忍选举结果，但现在应该让香港平静下来。因此，香港不会有很多变化。香港民主运动的唯一一个机会是得到西方的更大支持。但西方却因担心经济损失而比较含蓄，向北京说几句警告的话，然后就转移视线。在这一点上，还必须出现更多的变化。这是《埃姆登报》的看法。

《汉诺威汇报》认为，香港特首林郑月娥现在面临更大的压力。大多数香港人认为，就因为她领导无能，才导致抗议方和警方之间暴力升级。对她来说，明确的选举结果应该是要求她对民主运动的五项诉求做出回应的最后警告。这是《汉诺威汇报》的看法。

柏林《每日镜报》认为，选举结果对北京来说是一记耳光。中国政府一直将香港的民主运动描绘成是一小群只想给金融大都市带来混乱的暴力骚乱者。但就北京日益增长的政治影响力，也发生了许多和平和大规模抗议活动，这一点它们却视而不见。这是《每日镜报》的评语。

《法兰克福汇报》怀疑是否有和平和政治解决香港问题的机会。这不光取决于具有决定权的政府部门是否能找到走出对垒的出路，而是选举结果也必须获得生命。对于获胜者来说，这是一个巨大的挑战。许多候选人可能会因缺乏经验而陷入无法应对的局面。人们的期望很高。但如果局面不很快好转，失望就会迅速蔓延，这是《法兰克福汇报》的预言。