法国政府官员：不会排除华为参与本国5G建设

法国经济与财政部长下辖国务秘书巴尼埃 卢纳歇尔(Agnes Pannier-Runacher)在周一接受媒体采访时表示，法方在建设国内5G网络中不会对特定的设备制造商有所针对。

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法国电信监管机构Arcep将于周四展开对5G频谱的竞标拍卖，该机构此前曾预计法国下一代5G移动网络商用将于明年开始，并于十年之后实现大规模商用。巴尼埃 卢纳歇尔在近日则介绍称，法国5G频谱拍卖起拍价为21.7亿欧元。这个数字被指大大超过了Arcep提出的建议价格。对此，她解释称，“我们提出的拍卖起拍价对我们而言似乎是合理的，这是由政府承担责任并做出的决定。”有报道指，此前德国与意大利65亿欧元的5G频谱拍卖价格一度引起业内震惊，让法国四大电信运营商 Orange、Altice Europe的SFR、Iliad和Bouygues Telecoms 对高昂的频谱价格感到担心。如此昂贵的5G频谱，不买不能建设5G，买了后期5G建设钱又不够，再加上长期受价格战的拖累，这两家公司的利润不容乐观，另外这还只是起拍价，最终价格还是未知数。

同样就法国5G建设发展问题，巴尼埃 卢纳歇尔在最新接受BFM经济新闻采访时指出，“我们不会出面针对一个特定的设备制造商 ”。她说，“不会采取禁入决策 ”。她还进一步介绍称，“在法国有3家活跃的（5G设备）制造商，华为占有25%的市场，其他两家还包括诺基亚和爱立信公司；虽然三星尚未开启在法国市场于这一领域的活动，但他们对参与5G发展表有兴趣”。采访中，巴尼埃 卢纳歇尔并重申了，“政府将不会排除任何一方，我们不会跟随美国决定”的态度。她补充说，“相关发展将分项目依次得到推进”。据悉，法国电信企业将需要从总理办公室获得建设5G网络的批准，后者则会依据对国家安全的考虑作出相应的决定。