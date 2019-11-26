阿里巴巴重返香港上市 防暴警察戒备 股票涨6+%

阿里巴巴11月26日隆重举行重返香港活动。这家中国网络商业平台的股票今天涨了6+%，或可带来100亿欧元的收获。防爆警察在香港证券交易所门外严密戒备，凸显香港局势依然紧张。

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法新社说，这个由特立独行的亿万富翁马云（Jack Ma）创立的集团，通过在香港上市展现其对中国南部金融中心香港充满信心。

阿里巴巴集团执行长张建宗今天在香港证交所表示，在这个变化的时代，他们继续相信香港的未来会依然光明，希望以自己的方式，为香港的未来做出贡献。他同时宣布阿里巴巴将从11月15日在香港启动发售。

这是阿里巴巴7年后重返香港股市，阿里巴巴联合创始人马云没有亲临现场。香港中环香港证交所内的C位，站着阿里巴巴的10位伙伴，包括香港前特首董建华。马云今天通过屏幕参加了今天的上市活动。

阿里巴巴在香港动荡局势下上市，一般认为是北京支持香港政府的一剂强心针。但有不少分析指出，香港的问题主要是政治，而非经济。这一点已被日前民主派在区议会选举中大幅获胜所证实。

尽管香港5个多月的暴力骚乱影响了居民的日常生活和经济运转，但港人依旧将票投给了抗议阵营的泛民主派，显示出他们捍卫自由和司法独立与一国两制的决心。在11月24日的区议会选举中，泛民主党获在452个议席中获得388席，投票率超过71%。