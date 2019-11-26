香港前政务司司长陈方安生接受本台访问

刚结束的区议会选举，泛民主派候选人取得压倒性胜利，除了取得八成六的议席之外，在全港十八个区议会中，泛民取得十七个区议会过半数议席，其中两个区议会的议席更是尽归泛民，令他们可以在各区区议会事务上拥有主导权，不少评论认为，这是回归后，泛民主派首次在地区事务上执政。前政务司司长陈方安生接受本台访问时表示，这优势令泛民可以在区议会制订议程，推动民生和政治事务，包括重启有关普选的政治改革。她促请泛民区议员就此事与包括建制阵营在内的不同界别人士沟通，并与港府合作。

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她认为，泛民区议员应该主动说服北京重新评估过往的治港之道，与及给予特首更多空间来回应公众的要求。而北京方面亦应明白，建制派在刚过去的选举中遭受巨大挫败，他们必须与信任的人商讨，怎样才能令建制派在明年的立法会选举中有更好的前景，答案就是重新思考治港之道和重启政改。

陈方安生说，我当然希望，由于市民已经用选票清晰响亮地告诉北京，北京应该接受，他们须要重新评估究竟把专制主义和绝对控制强加于香港是否是正确的发展方向？我们促请北京改弦更张，重新忠诚地落实一国两制，因为中国已故领袖邓小平的港人治港、高度自治是确保香港长期繁荣稳定的最佳窍门。而繁荣稳定不单止对北京利益悠关，亦是香港能对中国整体经济增长能作出的独特贡献。

虽然一般评论认为，泛民主派大胜会令他们在选举行政长官的选举委员会力量大增至四百多人，若与商界连手，可能会占有选委会过半人数，从而影响行政长官选举，但陈方安生认为，北京毋须惧怕，因为港人非常务实，不会选出一个不能与北京合作的特首；若真的选了北京不喜欢的人，北京仍有委任与否的权力。