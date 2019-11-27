中国优建监控网 美国科技遭控是帮凶

中国利用国内规模高达数以十亿计美元的监控行业镇压新疆地区穆斯林，英特尔、慧与公司和希捷技术公司等美国科技企业都曾培育和支持了这个行业，并从中获利。如今美国多家科技大公司被指是完善中国监控网络的帮凶。

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据华尔街日报今天报道称，美国科技公司为中国庞大的监控网络提供支持。

该报道并说，中国最先进监控系统的关键部分有一个共同点，那就是它们都来自美国。

美国科技界一些最大型公司为中国数以十亿计美元的监控行业提供了组件、资金和技术诀窍。中国的威权政府利用这些工具来追踪少数民族、政治异见者和其他被认为对政府权力构成威胁的人士，包括在新疆地区实施这些措施。中国政府正在新疆地区打造一个全方位的数字监控系统，为该地区扣押穆斯林的营地网络提供资讯。

华尔街日报说，包括希捷技术公司(Seagate Technology PLC, STX)、西部数据股份有限公司(Western Digital Corporation, WDC)、英特尔公司(Intel Co., INTC)和慧与公司(Hewlett Packard Enterprise, HPE)在内的多家美国公司都培育和支持了中国的监控行业，并从中获利。自该行业起步以来，已有多家美国公司参与其中。

据美国之音的报道说，美国公司为中国监控科技提供协助并从中获利。

近期调查发现，美国著名科技公司为中国规模庞大的社会监控系统提供了协助，并从中获利，美国大学的科研交流也让中国的监控技术发展获益良多。《华尔街日报》和美国外交政策（Foreign Policy）杂志的调查发现，希捷科技（Seagate Technology）、英特尔和惠普（Hewlett Packard）等美国公司都为参与监控科技研发的中国公司提供了协助与合作。中国安全保护产业协会去年11月表彰的37家对中国监控产业做出贡献的中国企业中，有17家公开披露与美国科技公司存在金融、科技或供应链的合作关系。

该报道称，中国视频监控系统一个主要研发成员是中国的海康威视，后者已被美国政府列入管制清单。调查发现，海康威视长期使用美国希捷科技（Seagate）和威腾科技（Western Digital）提供的硬盘驱动器。希捷科技2005年与海康威视合作开发据说是世界上首台专用于监控系统的硬盘驱动器，并派工程小组前往中国，帮助解决视频处理容量不足的问题。希捷2018年10月份还参加了北京一个公安展览会，展出用于监控的硬盘驱动产品。

这两家美国公司同时向中国人脸识别科技产业佳都科技（PCI-Suntek Technology）提供产品，并向参与打造新疆塔城“安全城市”项目的成都西物科技集团提供驱动器。

报道指海康威视还间接购买并使用美国硅谷的赛灵思（Xilinx Inc）公司生产的可编程芯片，并从硅谷辉达公司（Nvidia Corp）购买可用于人工智能摄像机和服务器的芯片。

海康威视与美国加州研制用于深度学习的高性能计算的Amax公司开展科研合作，美国超微半导体（AMD）也在中国设有合资企业，提供x86处理机技术。

据该报道说，杭州华三通信技术有限公司（New H3C Technologies）是为中国执法机构提供监控网络控制系统和云计算的公司，最终用户就包括新疆的阿克苏市，现在49% 的股份由美国惠普公司（Hewlett Packard）所有，后者2015年向有政府背景的清华控股出售了其余的股份。惠普发言人说，杭州华三通信确实向新疆政府部门出售了通用设备，目前正在调查。

据该报道指出，商汤科技（SenseTime Group）是一家提供图像处理和人脸识别技术的公司，产品广泛用于中国的安全监控系统，同样被美国政府列入出口管制清单。调查发现，商汤科技这家成立只有五年的公司最初受益于美国芯片企业高通（Qualcomm）的投资，高通迄今依然拥有商汤科技的股份。

美国芯片巨头英特尔也参与了中国监控系统的科技发展，就是向中国的东方网力（NetPosa Technologies）公司提供研制资金、芯片和技术解决方案，而东方网力的服务对象是中国大约60个城市的警察局和北京的公安部，而且向新疆当地警方提供了云端视频管理系统和监控车辆。英特尔目前依然向东方网力提供先进芯片，东方网力利用这些芯片驱动人工智能的监控系统平台，供警方使用。

据该报道说，调查同时发现，美国大学的科研项目也让中国的监控科技发展受益良多。麻省理工学院（MIT）2018年2月宣布与中国的商汤科技（SenseTime Group）开展科研合作，近期还与中国的声音识别领军产业科大讯飞（iFlytek）建立了多年科研合作关系，而这两家公司都涉及中国的安全监控系统的发展，包括新疆地区的监控在内。

报道称，耶鲁大学的基因研究员基德（Kenneth Kidd）与来自隶属中国公安部的司法鉴定科学研究院的一位科研同人分享过研究用的DNA样品。他当时并没有意识到，这些样品后来被用于改善新疆地区的基因检测科技；美国赛默飞世尔（Thermo Fisher）科技公司过去也向新疆的政府机构直接出售了DNA测序器，用于基因图谱的绘制等。