中国经济压力增大 10月数据降幅吃惊引股市纷跌

图为关于中国经济的报导图片

中国股市周三下跌，因中国公布疲弱的工业企业利润数据，凸显出此间经济面临的压力增大，盖过了美国总统特朗普声称接近与中国达成初步贸易协议的消息影响。官方数据显示，中国10月工业企业利润降幅创八个月最大，国企与民营皆疲弱。官方统计前十月国企应交税费继续下降。

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据路透社今天报道说，中国股市周三下跌，因中国公布疲弱的工业企业利润数据，凸显出此间经济面临的压力增大，盖过了美国总统特朗普声称接近与中国达成初步贸易协议的消息影响。

沪综指收跌0.13%报2,903.19点。沪深300指数收跌0.41%，其他亚洲市场大多上涨，因对贸易协议怀抱希望。沪深300金融地产指数收跌0.33 %，沪深300主要消费指数收跌0.06%，沪深300地产指数收跌0.89%。

官方数据显示，中国10月工业企业利润降幅创八个月最大。

报道称，中国国家统计局周三公布，10月规模以上工业企业实现利润总额同比下降9.9%，降幅比9月的5.3%有所扩大。10月的利润降幅继续刷新今年1-2月以来的最低水平。

据中国财政部周三公布，前十月国有及国有控股企业利润总额为29,394.0亿元人民币，同比增长5.4%，增速低于前九月的6.6%。其中，中央企业19,417.6亿元，同比增长7.5%；地方国有企业9,976.4亿元，同比增长1.6%。财政部网站刊登的新闻稿显示，前十月国企应交税费继续下降，同比降幅为0.2%。中央企业同比下降0.4%，地方国有企业则同比增长0.1%。

前十月，国有企业营业总收入501,290.5亿元，同比增长6.5%，增速较前九月下降。其中央企和地方国企同比分别同比增长5.4%和8.1%。期内，国有企业营业总成本484,938.6亿元，同比增长6.7%。

路透社报道称，受PPI降幅扩大、生产销售放缓等影响，中国10月规模以上工业企业利润同比降幅续扩至今年2月以来最大；不过分析人士指出，结合高频数据看，工业增加值下行之势难以持续，随着逆周期政策逐步落地发力，需求将缓慢回升，工业品价格降幅有望收窄，工业企业盈利企稳曙光显现。

中国国家统计局周三公布，10月规模以上工业企业实现利润总额同比下降9.9%，降幅比9月的5.3%有所扩大，主要受工业品出厂价格降幅扩大、生产销售增长放缓等因素影响。10月的利润降幅继续刷新今年1-2月以来的最低水平。

统计局网站新闻稿并显示，1-10月份工业企业实现利润总额50,151.0亿元人民币，同比下降2.9%（按可比口径计算，考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离、四经普单位清查等因素影响），降幅比1-9月扩大0.8个百分点。

此前数据显示，中国10月规模以上工业增加值同比增长4.7%，远低于路透调查预估中值的5.4%；而10月PPI在高基数和需求承压之下，跌幅进一步加深至1.6%，为2016年7月以来最低。

该报道说，尽管10月工业企业利润继续下探，但考虑到国内逆周期政策持续发力，基建力度加大，工业品价格降幅未来有望逐步收窄，同时外部环境亦可能改善，明年内外需预计会有所回升，进而带动工业企业利润修复。

中国国务院总理李克强周二表示，“十四五（2021-2025）时期”外部环境不确定性和挑战更多，编制中国十四五规划要坚持发展第一要务，突出保持经济运行在合理区间，推动高质量发展；抓紧起草形成十四五规划基本思路，研究推出一批重大政策，重大改革开放举措，重大工程项目，为十四五发展提供支撑。