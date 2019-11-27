中国驻外使领馆超过美国跃世界第一

中国在全球开设的外交馆处数量首度超越美国，据澳大利亚智库罗伊国际政策研究院表示，中国在全球开使领馆数量首度超越美国，是中国布局全球野心的又一证明。中国新增的外馆包括布吉纳法索等，都是台湾过去的邦交国。

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据法新社今天报道说，中国驻外馆数量首度超越美国。澳大利亚智库罗伊国际政策研究院表示，中国在全球开设的外交馆处数量首度超越美国。

该报道称，台湾在澳大利亚智库罗伊国际政策研究院的报告中排第32名，外交馆处数量为107个，其中15个为大使馆。由于几个原本与台湾建有外交关系的国家转而承认中国，使得中国今年仍维持在外交网络上急速崛起的趋势。

罗伊国际政策研究院的研究员在这份两年一度的全球外交指数报告（Global Diplomacy Index）中表示，中国在全球已有276个外交馆处，以3个之差首度超越美国外交馆处的数量。

据罗伊国际政策研究院分析，这个现象可解读为地缘政治势力移转的前兆，美国总统特朗普删减预算，又留不住职业外交官，美国外交「已进入一种边缘时期（period of limbo）」。美国已有一段时间未开设新的外交馆处，去年还被迫关闭在俄罗斯圣彼得堡的领事馆。

该报道说，美国在驻外馆处数量上虽略逊中国一筹，但仍是接纳最多国家开设大使馆或领事馆的地方，共61国开设342个据点，多于在中国的256个。