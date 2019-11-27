今年美国圣诞购物季，中国假货比往年多，新款iphone11手机也有仿冒品

从感恩过后的11月29日“黑色星期五”开始，便是一年一度的圣诞购物季。美国海关与边境保护局(CBP)和国土安全调查处(HSI)官员表示，今年从中国进入美国的假货数量比往年多，最新仿品包括刚上市不久的苹果手机iPhone 11。

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官员表示，他们在各机场和港口查获的中国假货，还包括名牌衣服、皮包、手表、电子设备以及伟哥等药品。有些假冒品为了躲避检查，迂回到土耳其以及中东国家再寄送到美国。

海关官员卢梭(Frank Russo)说，上周海关在纽约肯尼迪机场截获了从中国邮寄的iPhone11手机，这部iPhone11由苹果公司的专家鉴定，证明是仿冒品。

卢梭说，海关还截获了大量从中国寄来的仿冒电子菸，这些仿冒电子烟不仅损害商家的利益，还对人体健康造成危害。

卢梭表示，今年仅纽约便截获1100万元从海上运来的仿冒品，1000万元从陆地运来的仿冒品，其余300万元来自其他渠道。他说，即使今年执法部门严查来自中国与香港的仿冒品，但较去年数量只增不减。

卢梭表示，不法分子从仿冒品中获利后，将资金用在洗钱、走私、非法贩卖枪枝和毒品等，因此购买假货形同犯罪，他呼吁美国民众拒买仿冒品。

国土安全部官员罗森布拉特(Erik Rosenblatt)表示，网络成为仿冒品常见的销赃平台，他建议民众网购时小心销售仿冒品的网站。