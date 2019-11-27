传京东旗下网银违规境外汇寄遭罚 网责东也要跑路?

设址在美国的消息树引述消息透露，近日中国富豪刘强东京东商城旗下京东金融的全资子公司网银在线科技有限公司，因将境内外汇转移境外，遭罚款2943万元人民币。该报道称，有网民怀疑刘强东要跑路。

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据该报道引述中国媒体消息称，中共国家外汇管理局北京外汇管理部的京汇罚〔2019〕89号行政处罚决定书显示，网银在线因违反规定将境内外汇转移境外，所以，依据中共外汇管理条例第39条规定，罚款2943.26万元。这是网银在线成立以收到的最大罚单，也是中共外汇局有史以来对第三方支付机构开出的最大一张罚单。

该报道引述网银在线官网显示，该公司于2003年成立，2012年被京东商城收购。京东金融成立后，网银在线从京东商城归到京东金融旗下，成为为京东金融的全资子公司。现有员工1200余人。

报道称，中共外汇管理条例第39条规定显示，有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，追究刑事责任。

报道称，于是有网民根据此规定计算，称“汇出去将近一个亿”。还有网民说：“东哥也做好跑路的准备了。”“现在富人都把资产转移国外。”“人民币还是一个封闭的货币，可怜。”“又有富豪购海外资产了吧⋯⋯”

该报道说，随着第三方支付行业监管持续趋严，支付公司被罚金额也“屡创新高”。近日，国家外汇管理局披露行政处罚决定书便显示，网银在线、拉卡拉以及易宝支付等三家公司，因违反国家外汇管理条例，分别遭到了监管的处罚。