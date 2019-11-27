传震慑美"黑手" 中国港选投票前试射“东风-41”

苹果日报今天指，近日有传解放军上周五（22日），即香港区选前夕，试射这个可搭载常规弹头及核弹头，最多可携带10个分导式弹头的新型飞弹。10月1日中国70周年国庆阅兵大典，陆基洲际弹道飞弹“东风-41”首度亮相。

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据苹果日报今天报道，香港区选前夕，传中国试射“东风-41”可搭载核弹头攻击美国。

该报道引据美国《华盛顿时报》消息，有不具名五角大厦官员表示，中国在22日试射“东风-41”飞弹，这是自2018年5月以来首次得到美军官方确认“东风-41”试射消息，且正值是香港区选前夕，时机敏感；长年关注中国军事发展的Twitter“East Pendulum”表示，这次试射可能是由太原衞星发射中心射出，飞向内蒙古戈壁沙漠。

据报道指出，美国情报机构认为，从中国国庆70周年阅兵典礼上公开亮相16枚“东风-41”来看，它已正式服役部署；不过五角大厦拒绝对是次试射发表评论，中国大使馆发言人也未有回应相关提问。

根据公开资料显示，“东风-41”为陆基洲际弹道飞弹，最大射程可达14,000公里，时速最高达25马赫，号称可打击地球上任何一个目标，发射后30分钟内能就飞抵美国，可搭载常规弹头及核弹头，最多可携带10个分导式弹头，分别瞄准多个目标。它于中共国庆70周年阅兵式上压轴出场，足见解放军对其重视程度。美国海战学院中国军事专家Andrew Erickson曾指，“东风-41”是中国最强大和先进的核武器，其设计和部署都是出于震慑美国。