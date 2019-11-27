北检二度传唤向心夫妇讯后仍请回台媒批司法单位硬干

台北地检署今天二度传讯中国创新投资公司行政总裁向心夫妇，查出两人透过人头，出资购买北巿信义区两户房产，总价上亿元，北检已将资金来源及流向列为追查重点。不过台湾媒体批评，这次为了争办共谍案抢功，台湾司法单位有硬干的嫌疑，形容目前这个在检方手中的案子，就像一把「可能炸膛的枪」。

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北检昨天首度侦讯向心及太太龚青后，认定两人违反「国家安全法」里的「发展组织罪」嫌疑重大，将两人限制出境出海，但没有限制住居。今天上午检察官再度传唤，讯问一小时又四十五分后请回，继续限制出境出海。全案并由「他」字案改为「侦」字案，显示检方已有具体方向，要继续办下去了。

向心夫妻回答台湾检方说，不认识「王立强」，他也不是他们公司的员工；并再三强调对于澳洲媒体曝光的内容一无所知。至于多次持短期签证来台，是为了寻找可投资的房地产及观光旅游。

向心还说，这次来台是跟台湾商界人士洽商，寻求投资机会；龚青则说，她是来台进行医美健检，根本没有跟庙宇或电视台人员接触，对于被扯入共谍案觉得很冤枉。

检方追问中国创新投资公司曾申请在台湾投资但被经济部投审会驳回的细节；龚青承认她曾在中国国防科技信息中心等机构工作，但只从事编辑出版管理工作，而且已离职24年，没有军方背景。

至于两、三年前，夫妻俩斥资上亿台币，在台湾购买两户冠德远见豪宅，却没有登记在自己名下，夫妻两人解释说，因为不是用于自住，只是租给他人收取房租。台湾办案人员将调阅房屋所有权状厘清，并清查资金流向。同时，向心这次来台曾与五、六位台湾商界人士见面，检调已经掌握名单，将逐一查访。

由于本案起源于澳洲媒体采访自称中国间谍的「王立强」，台湾办案人员不排除依台澳刑事司法互助机制，请求澳洲当局提供相关数据。

台湾媒体分析指出，本案的调查违反办案常态。调查局与移民署没事先报请检察官，检视现阶段证据是否充足，就以行政调查「钻漏洞」的方式留置两人，避开人身自由遭剥夺不得超过廿四小时的规定，再用通知书请求配合调查，最后扣上违反「国家安全法」的高帽，将两人硬塞给检察官。

而台北地检署也「积极配合」，一改侦办管辖权以「犯罪行为地」或「被告住所」来判断的惯例，改以被告「现在所在地」来当接案的依据，刻意牵连，无怪台北地检署经常被质疑具有特定的政治立场。

台媒更指出，犯罪嫌疑重大者，讯问之后应重金交保，或声请声押，以免串证、灭证。但检察官只将两人限制出境，而且没有限制住居，恐怕是手中掌握的证据相当有限，坐实了外界「政治办案」的质疑。