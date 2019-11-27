千人计划也瞄对岸 台湾未提应对

图为中国千人计划网络图片

中国国台办新任发言人朱凤莲27日表示，台湾目前已有72名专家学者进入“千人计划”，在中国大陆大专院校任教的台籍教师有1600余人。美国目前对中国千人计划显示警惕，并对卷入该计划专家学者兴起多起间谍嫌疑诉讼案。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，72台专家入中国千人计划，逾1600台师在陆任教。

中国国台办发言人朱凤莲今天表示，台湾目前已有72名专家学者进入“千人计划”，在中国大陆大专院校任教的台籍教师有1600余人。

中国国务院台湾事务办公室今天举行例行记者会，新任发言人朱凤莲在会中说明陆方实施对台31条措施后，台湾民众在大陆就业、参加资格考试等各方面的情况。

据朱凤莲说，去年中国开放134项职业资格考试，据不完全统计，约800余名台湾民众考取了相关职业资格。其中，573名台湾考生报名去年9月的中国国家统一法律职业资格考试，81人通过考试拿到了法律职业资格证书；去年有133名台湾人报考导游职业资格考试，其中有48人顺利拿到导游证。

今年1月，中国官方开放在陆台湾居民可以申请参加中小学教师资格考试，有80名台湾人报名参加了3月份的考试，有10人通过了笔试，有7人通过面试取得教师资格证。

该报道说，就业方面，目前在大陆200多所大专院校就职的台湾教师有1600余人。

在被认为有窃取他国智慧财产权争议的中国“千人计划”方面，朱凤莲说，目前已有72名台湾专业人才入选了这项计划。

此外，在中国大陆工作的台湾研究人员申报2018年中国国家社科基金年度专案和青年专案课题157项，其中立项58项，通过率仅约4成。

中央社说，千人计划是中国海外高层次人才引进计画的简称，始于2009年，目的是支持一批能够突破关键技术、发展高新产业、带动新兴学科的科学家或顶尖人才回中国大陆参与研究或创业，截至2018年底已分批引进超过6000人。