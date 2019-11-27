外媒透露中央党校高官罕谈习近平终身制 官媒未见报

中国共产党中央党校的一位高级干部最近对一群记者和编辑说，取消中国国家主席任期限制并不意味着现任国家主席，共产党总书记习近平只要愿意就可以终身执政。亚洲时报对此报道没有提及在场媒体及记者细节。没有任何中国官方媒体对此消息有报道。

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据亚洲时报报道，官员称习近平不能永远执政。中国一位高级官员告诉媒体，取消总统任期限制并不意味着“终身主席”。

该报道说，培养中国党政领导班子领导干部的中国权威党校副校长谢春涛在本月初中国新闻工作者协会举办的研讨会上向记者保证，中国的体制在修宪之前早已精心制定了领导人继任计划，以确保平稳地进行权力交接。

该报道说，2018年3月，中国相当于国会的全国人民代表大会以明显多数票通过了习近平颁布的国家宪法修正案，以取消国家主席的任期限制。这立即引起了巨大的反冲，被视为中国向后退了一大步，消除了独裁政权下唯一的制衡机制，也使习近平获得了权力控制权。

报道称，中国国家主席是没有实质性权力的礼仪设置，而真正的权力在于共产党总书记和中共中央军事委员会主席，习近平担任这两个职位，而中共党章没有关于任期限制文字叙述。

据报道，谢春涛告诉媒体专业人士，外界对中国全国人大取消国家主席任期限制的批评其实没有根据。因为即使其他国家也没有广泛对领导人继续执政的时间有限制。据他强调日本人首相和德国总理就没有任期限制。

据谢春涛说：“不同的国家会根据领导人的不同情况和需求，自行决定领导人的任职时间。”他补充说，在修改中国宪法之前，中共早就建立了继任机制。

报道引述谢春涛介绍说，习近平在党内晋升时花了四十年的时间，被提拔16个级别，从担任陕西中部一个贫困村的党支书记开始了政治生涯。习近平在2007年进入党的最高层，即中共政治局之前，在陕西，河北，福建，浙江和上海的五个省（地区）工作主管过。习近平于2012年成为中国最高领导人。

该报道说，自1949年共产党成立以来的70年来，只有两位最高领导人江泽民和胡锦涛遵循了共产党的十年任期的不成文规定。

据谢春涛还透露，党的组织部门在2017年入围党的第十九届中央委员会成员时，对所有候选人包括其收入，财产和家庭成员进行了严格的诚信和背景调查。据新华社当时报道说，大约有150名候选人未能入选。