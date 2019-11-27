官媒区选前撰文建制派大胜 结果逆转 编辑忧北京偏听治港害前程

泛民主派候选人在区议会选举中取得压倒性胜利，新华社和中央电视台报道时只谈所有议席已产生，但没提到选举结果。如此报道，惹来关注，曾在中央媒体任职多年的美国杂志资深编辑帕尔马（James Palmer）为大众提供了一个可能的解释，因为官媒误信建制派会大胜，并在选举前夕已就这结果撰文交稿，但选举结果令新闻部惊慌失措，须要想方设法把舆论转回支持中共。他直言，北京对胜利的过分自信令人忧虑，而中共深信官员对香港的宣传，令人对中国的管治和香港的未来感到恐惧。

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帕尔默没有细述官媒预先报道的建制派如何大胜，但家族与中国官媒有关连的

国际关系学者沈旭晖在他的个人脸书上发文，指「西环」(港人给「中联办」的别号)在8月底时曾估计，反修例运动的冲击行为会为建制派挽回选票，当刻区选只会令建制派的区选议席少40至80席，即仍占区议会过半数议席；及至11月，暴力增加，令建制派信心回笼，相信「浅蓝、浅黄选民」会归队，决定选举可如期举行，「据说某中央领导人传话，都话相信结果唔会太差」，顶多输数十席，然后宣传一切如常。但最终结果显示，「西环」错判。

曾在《环球时报》任职外国编辑七年的柏尔马，2016年离职后返回美国，其后出任《外交政策》（Foreign Policy）资深编辑，他25日以《港人打破北京的胜利幻想》(Hong Kongers Break Beijing’s Delusions of Victory)为题撰文，指曾向《中国日报》、《环球时报》及《人民日报》的编辑和记者了解，得悉他们在区选前夕已向编辑交稿，内容都是假设建制派在选举取得巨大胜利，并指投票率「证明了香港市民不希望动乱继续下去」，其中一篇报道更指立法会议员何君尧胜出的得票增多，并预留空位，让编辑刊出时加上实际票数。不过，选举结果令北京的新闻部惊慌失措，编辑要忙于找出办法，将选举结果导向成有利中共的舆论。

泛民主派在区选中取得388个议席，建制派只获得60席，港人不满但却常在《环时》受访的何君尧等九名立法会兼区议会的「双料」建制议员均连任区议员失败。

习班子偏执令偏听问题恶化

帕尔默认为，北京误信会胜出选举，是因为中共高层内部相信自己芍香港的宣传，「这对中国的管治和香港的未来而言，都是令人恐惧的前景，尤其是这个体制经常拼命为灾难性的失败寻找政治借口」。而中国官媒在区选后转而讉责示威者和美国所谓的介入选举，可见一班。

他续称，造成中共严重误判的原因，是中共操纵香港舆论的人，亦是负责为自己报告成功的人。作为主要渠道的中联办，职能是推动中国内地与香港一体化，但实际上还是统一战线政策的协调者，协调亲北京的政客、中共支持的新闻通讯，以及拉拢赞助和商界网络，并同时向中央政府提供情报。而为了掩饰它在反修例运动中的严重过失，便以「沉默大多数」作说词，并把这种说词回馈给北京，唱反弹的则被压制。柏尔马邋说，据悉国台办几年前也曾出现类似问题。

他更指出，中共领导层虽然会接收新华社内参等其他途径反馈的信息，但问题是，习近平政权日益偏执，即使内部报告亦变得更迎合领导层想要听到的东西，因为报告失败的项目，可能被抹黑为不忠诚的表现。这在涉及分离主义的相关问题上尤其如此，在政治诱因下，多种消息来源都会重复着令领导层舒服的叙述，领导人于是信以为真。

他预料，日后即使有官员须为事件负责，相信也只是一头替罪羊。