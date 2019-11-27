彭博指中国破坏民主越发胆大妄为

美国新闻媒体彭博（Bloomberg News）分析指出，近期在澳洲、美国、英国都出现与中国涉嫌窃取情报或私刑逼供有关的报导，这些事例加深各方对中国的畏惧，在中国国家主席习近平这个数十年来最强势的领导人治下，中国越来越胆大妄为地暗中破坏民主。

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据中央社今天报道说，彭博分析指中国破坏民主越发胆大妄为。

新闻媒体彭博分析，近期西方国家出现许多中国涉嫌窃取情报或私刑逼供有关的报导，显示中国越来越胆大妄为地暗中破坏民主。中央社发自堪培拉消息称，正当中国当局还在试图说服其他国家信任中国制造的第5代行动通讯技术（5G）之际，中国与一些主要民主国家的关系正因刺探、干预、甚至逼供等指控而陷于纷扰。虽然北京一直否认澳洲等国的指控，这些猜疑却可能影响到贸易关系及中国电信企业华为在各国推销5G技术设备服务的订单。

据该报道说，中国当局渐趋独断的对外政策促使美国、日本、印度及澳洲4个印度太平洋地区的最大民主国家，于今年提升“4方安全对话”（Quad）与谈层级到部长级官员，在区域安全议题上，打算推出联合阵线；对此举动，北京抱怨说是要走向“新冷战”。此外，美国试图说服各国不要采用华为的5G网络，理由是中国不是个可靠的合作对象；今年10月，德国情报首长也表示，“不能完全信任”华为，因为华为“非常依赖中国共产党及中国情报机关”。

报道指，曾任中国已故领袖邓小平翻译员的卸任外交官高志凯一次受访时说，在间谍游戏里，很少国家能说自己无辜。高志凯认为，间谍手段从历史之初就存在，还会持续到人类灭绝，“所有人都要警觉，所有国家都要尽可能保护自己的机密，但以天使之姿指控其他国家采取间谍手段，就是不该相信的谬论”。

该报道引述卸任情报员、现任澳大利亚战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）说，可想而知，中国会否认各国对北京派遣间谍蒐集情报的指控，“就像俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）一样，中国利用推诿塘塞来掩饰”，而且“越是大声否认，越表明他们可能真的有做”。