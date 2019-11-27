批微信删控 美国用户国会请愿 腾讯不回应

使用中国即时通讯软件微信（WeChat）的美国用户最近抱怨，中国网警严密监视他们在网上发表的有关香港事态的帖子，支持香港抗议者的言论会被删除，事主的微信帐号甚至会被关闭。美国之音说，事实上，更多的在美华人用户早已开始在微信上不谈，或者少谈敏感政治话题，以免少给国内家人和朋友找麻烦。还有人则试图通过写反语、藏头诗、讽刺幽默等手段，在微信上表达对政治和社会的观点。

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据美国之音今天报道说，中国言论限制延伸到国外，微信删除美国用户帖子。

美国科技新闻网站The Verge星期二的报道援引一位信息安全分析员的话说，近日他在微信上传递香港区议会选情动态，写了一句“亲北京的候选人全部败选”后，其账号被立即关闭。显然，微信系统随时有人，或者中国网警正在网上，实时监视舆情，第一时间删除被禁话题，并且以封号等方式惩罚事主。

对使用微信的美国或者境外用户做出关闭账号惩罚，确实给许多海外华人带来不便，因为微信的使用在他们中十分普遍，微信早已成为他们与中国大陆家人和朋友的主要即时通讯工具，许多用户还使用微信支付、理财、约医生等。

该报道说，针对上述用户反映，美国媒体《商业内幕》（Business Insider）试图询问微信的中国母公司腾讯，但是尚未得到答复。

据The Verge报道说，已经有人开始请愿，要求国会制止中国腾讯对美国用户（其中主要是华人）进行新闻审查，随意删除他们的网上言论。这篇报道援引请愿者的话说，来美国是为了自由民主，然而，在使用微信的问题上，即使成了美国人，在美国生活，还是被中国监视，和过去一样没有言论自由。截至目前国会尚未回应这项请愿，不过，请愿发起人还在继续游说，希望推动以美国法律制约中国网警对美国境内用户的言论审查行动。

美国之音说，事实上，更多的在美华人用户早已开始在微信上不谈，或者少谈敏感政治话题，以免少给国内家人和朋友找麻烦。还有人则试图通过写反语、藏头诗、讽刺幽默等手段，在微信上表达对政治和社会的观点。

关于通过微信传播香港问题的真相，设在华盛顿的自由之家高级研究分析员萨拉·库克对The Verge说：“共产党自己面对的麻烦是，他们在本国人民中散布的不实信息非常离谱，然而，盖子一揭开，人们就会发现，香港的那些抗议者并非人人都是暴力恐怖分子。于是，宣传大厦就会动摇。”

