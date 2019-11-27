法国呼吁中国停止在新疆大规模拘留维吾尔族人

法新社消息，法国周三呼吁中国停止在新疆大规模拘留维吾尔族人及穆斯林。而德国总理默克尔周三在联邦议院发言时表示，北京当局对待新疆维吾尔人问题上应该受到批评。德国媒体指，维吾尔族人受迫害的证据近日大量曝光，让在新疆做生意的西方企业陷入两难。

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总部位在美国的东突厥斯坦民族觉醒运动此前披露，中国关押的维吾尔人数可能超过一般提到的100万人。

法国外交部发言人周三表示，法国呼吁中国政府停止在再教育营大规模关押行为，法国并敦促中国邀请联合国人权机构尽快前往新疆实地了解当地情况。

另外，德国总理默克尔周三在联邦议院发言时表示，北京当局对待新疆维吾尔人问题上应该受到批评，她并承认欧盟与中国之间存在制度上的竞争，但质疑孤立中国是否解决方法。

另据《中央社》援引德国智库学者指出，维吾尔族人受迫害的证据近日大量曝光，让在新疆做生意的西方企业陷入两难，也凸显在中国经商得付出的代价。

《南德日报》等各国媒体近日引述中国机密公文，大幅报导新疆囚禁维吾尔族人的实况，并点名在新疆设厂的福斯汽车和化工大厂巴斯夫（BASF）不可能对当地少数民族受到的迫害一无所知。

《华尔街日报》也批评英特尔（Intel）等美国科技大厂协助新疆当局建立数位监控系统，让民众的一举一动受到监控。

对此，柏林智库墨卡托中国研究中心的经济学者曾林（Max Zenglein）表示，过去西方企业为了赚钱、或因中国施压才到新疆投资。最近新疆人权状况显著恶化，让这些企业陷入两难，因为继续做生意在道德上说不过去，可是说走就走又可能被中国政府找麻烦。

曾林接受媒体访问时指出，新疆问题凸显在中国经商得付出的代价，这点在西方不论政府或业界都不愿面对，贸易往来可促进独裁国家民主化的历史经验在中国可说是完全行不通。

尽管福斯官方说法是“纯粹基於经济考量”，不过，商报引述业界人士说法指出，福斯是因中国政府的压力，才决定2013年到新疆首府乌鲁木齐设厂。

报导还说，当时已有维吾尔族人受迫害的报导，因此福斯曾要求中国政府保证雇用少数民族员工。