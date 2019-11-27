港府两周撤三大学拨款申请 议员质疑惩罚抗争主力的大学生

继月中撤回理工大学扩建工程拨款之后，港府突然再以「有议员关注」为由，撤回中文大学和香港大学兴建教学楼和提升医学设施的两项拨款申请，是两星期内第三项申请撤回。有泛民议员质疑这是企图惩罚大学和大学生，理大校董会主席林大辉亦批评港府此举不明智，认为不应用这方法要大学「负责」，而受影响最大的，是日后的学生，不是现在的学生。

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持续近半年的反对修订逃犯条例风波，大学生积极参与，政圈中人透露，建制派对此甚为不满，区议会选举大败，更令他们脑火。事实上，在2014年占领运动之后，在运动中较为突出的人士亦遭受报复，传理系学生是其中之一，其后，个别建制派叫停大学新闻系的奖学金，现在更是「未秋后，先算账」。

立法会工务小组早前已通过两项涉及大学的申请，分别是在中大兴建一座教学科研综合大楼，涉款近六千万港元(下同，折合约696万欧元)；另一项是港大提升设施及医学院校区发展的申请，当中包括改建实验室楼和增建人体解剖室及遗体存放空间等，涉款1.9亿，项目已交立会财务委员会等待正式拨款，但财经事务及库务局昨(26日)天突然去信财委会，称「有议员表示关注」申请，须要更多时间向议员进行「解说」，故先撤回两项拨款申请，声称会争取尽快在本立法年度将有关项目重新提交财委会审议。

民主派会议召集人陈淑庄质疑，有人企图惩罚大学和大学生，批评撤回拨款申请影响医科生培训，最终令市民利益受损。

而曾受拨款申请被撤回之苦的理大校董会主席林大辉，今早在电台节目批评政府撤回不同大学拨款申请之举，他表示，政府是反修例风波的始作俑者，不应单单由大学负责，更不能用这样的方式要大学负责。他又指出，阻延拨款不会影响现在被指参与运动的学生，但却会影响日后入读的学生。

早前，当局在本月15日撤回提交当天财委会审议的理大校园扩建拨款，理由同样是「需要更多时间(向议员)解说」，项目涉及款项约14.18亿元，当中包括为康复治疗科学、视光学院学生提供教研设施。政务司长张建宗当时表示，抽起拨款不存在要惩罚大学，只是按迫切性重新编排次序。