王立强案真假? 专家警告渗透台湾新窗口 韩国瑜斥凭空捏造

自称曾是中国间谍的王立强接受澳洲《60分钟》节目采访资料图片

就王立强间谍案，台湾中央研究院社会学研究所副研究员吴介民27日在中央社演说时表示，从王立强事件可看出香港是重要的入台管道。“中国对台操作经济、政治、情报，香港的‘境外’特质非常重要，中方可以借由香港，洗产地、洗资金、洗身分”。台湾国民党总统候选人韩国瑜周二表示，这起案件是凭空捏造的。

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据中央社今天报道说，王立强案，学者指揭开中国对台渗透新窗口。台湾中央研究院社会学研究所副研究员吴介民今天表示，从王立强案可以看出，中国不再依赖在地协力者，而是透过“间谍与代理人”，直接进入台湾社会。台湾对港的宽松出入境政策，则成为中国渗透的关键管道。

自称中国间谍的男子“王立强”日前接受外媒采访时指控，他被香港上市公司“中国创新”董事会主席向心吸纳为间谍，在台湾媒体业投下经费，与电视台建立秘密联盟，让中国得以控制这些媒体，遂行新闻检查。这家公司其实是解放军总参谋部在香港成立的。

中央社说，事件曝光后，日前在台自由行的向心夫妇24日被检警从桃园机场拦下，带回调查。检调发现，向心夫妇曾多次来台，这次来台主要是访友及洽商。

中央社新闻学院今天邀请中央研究院社会学研究所副研究员吴介民，以“中国因素2.0：锐实力、资讯战、与在地媒体协力”为题发表演讲，提到上述内容。

该报道说，针对王立强案，吴介民指出，西方学界目前多研判，王立强仅属中国情报体系的下线人员。但各界应以更宏观的角度来看待这起事件，否则会陷入表层事实查核的困境，“光王立强是不是本名，就没完没了”。

据吴介民表示，本案打开了一个观察中国因素渗透台湾的窗口。过去中国对台渗透主要透过在地协力者进入台湾社会；但王立强案则能看出，“间谍（向心夫妇）绕过在地协力者等中介单位，直接借由代理人（王立强）进入台湾社会”。据吴介民指出，中共对台渗透之所以难以追查，主要在于协力者与中方的利益交易多在境外，王立强事件更可看出，香港是重要的入台管道。“中国对台操作经济、政治、情报，香港的‘境外’特质非常重要，中方可以借由香港，洗产地、洗资金、洗身分”。

据吴介民说，依照台湾现行对港出入境管理制度，中国人持香港身分证就可以在网络上办理入台签证，完全可以避开联审会机制，也正好解释了向心夫妻如何频繁来台。为此，吴介民认为，政府应该更严格盘点港资，以及具有中国官方身分的港人，同时研拟相关对策。

据自由亚洲报道，自称中国前情报人员的王立强近日表示，中国军情机构直接干预了香港、台湾等地的政局。台湾国民党总统候选人韩国瑜周二表示，这起案件是凭空捏造的。至于当地媒体对此妄加评论，他呼吁国家通讯传播委员会尽快查明真相。

据韩国瑜表示，这起案件荒谬无比，并质疑一个26岁的情报员怎么会有这么大的权力，可以影响到台湾大选和立委选举。对于媒体恶意评论此事，他希望人们把负面影响降到最低，这样才能保住台湾自由民主最可贵的一面。