王立强谍案 中国官方再曝庭审认罪画面

据东森新闻引述消息，自称中国间谍的王立强（Wang Liqiang，音译，又译王力强）向澳大利亚投诚，并在澳洲媒体上详细描述如何影响台湾、香港、澳洲的选举，上海警方在第一时间称王立强是诈骗犯遭到反驳，27日大陆官媒环球时报又曝光了王立强2016年在法庭受审认罪诈骗案的影片，并且在法庭上自称“法律意识淡薄”。有报道说，画面王立强正面影像只有一秒钟左右时间。据消息说，王立强或是与澳大利亚媒体曝料时的假名。

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据东森新闻今天说，王立强2016“诈骗案开庭影片”曝光，并自称法律意识淡薄。

该报道说，中国大陆官媒《环球时报》声称，从福建南平市光泽县人民法院“独家获得”一份2016年王立强因诈骗罪在该法院接受审判的庭审影片，王立强在影片中对于其诈骗12万元人民币的事实供认不讳并称自己“法律意识淡薄”，“希望法院从轻处理”。法官当庭最终宣判，王立强因犯诈骗罪，被判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。

据该报道称，《环球时报》指出，影片中王立强所犯下的案情，因2015年6月，被告人王立强通过女朋友褚某某认识被害人高某某并取得其信任。2015年7月，王立强听说高某某正在办理儿子和女儿的上学事宜，于是王立强以能够帮助高某某办好儿子和女儿的上学事宜，但需要花钱打点关系为由，骗取高某某人民币25000元。2015年8月，王立强又以帮高某某炒股的名义，骗取高某某人民币130000元，之后，因高某某催款，王立强返还高某某人民币35000元。案发后，被告人王立强主动到公安机关投案，如实供述了自己的罪行。

该报道引述《环球时报》指出，距离此次诈骗案不到4年时间，王立强今年初再次涉嫌诈骗，且涉案金额十分巨大。根据上海公安机关最新公布的消息，2019年2月，王立强虚构进口汽车投资项目诈骗束某460余万元人民币。2019年4月19日，上海市公安局静安分局以涉嫌诈骗罪对王立强进行立案侦查。

该报道没有提及王立强被上海公安机关立案调查下，是如何成功出走澳大利亚等境外地方。