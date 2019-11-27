美国一少女教美妆批评新疆“再教育营”爆红 受到抖音、中国外交部回应

现年17岁的美国阿富汗裔少女弗罗沙·阿齐兹（Feroza Aziz）近日在一则看似要教粉丝如何拉长睫毛，进行美妆教学的视频中，话锋突然一转要求观看者拿起手机关注新疆“再教育营”问题，及营中被押民众受到的迫害遭遇。这一短片得到了上百万点击及超过50万人点赞，但阿齐兹的账号被指因“散步恐怖主义相关内容”遭到停用。目前，她上传相关视频的抖音国际版TikTok，及中国外交部都对这一事件作出了最新回应。

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阿齐兹在涉及新疆“再教育营”内容的第一段视频中一上来拿起睫毛夹，以要教给观众如何让自己的睫毛变得更长的方式开始，但很快她就换言称，“现在你要放下睫毛夹，拿起手机，看看新疆现在发生什么事，他们怎样被关进营里……”她在视频中称，希望大家关注中国新疆“再教育营”、并批评此事无异于当年纳粹“大屠杀”中所犯下行为，更描述中国官方被指强迫穆斯林改变信仰、吃猪肉等消息，还呼吁大众转发相关信息加以关注，一同为受害者发声。语毕，她便再度拿起睫毛夹，接回美妆话题，以此试图躲过TikTok审查。

这段短片在TikTok平台上现已得到了超过140万点击率、及50多万个点赞。其后，该短片被上传至推特和Youtube等其他社交平台，更获得超过500万收看次数及更为广泛地传播。阿齐兹还在原视频发表后，连续发布了2段跟踪这一话题的短视频，对年轻网民提出的，诸如目前自己年龄尚小能力微弱，不知应该怎么做；究竟单一关注是否有用；及世上其他地区正在发生的惨剧还非常多，为何不加以提及等提问作出了一一回答。

11月25日，阿齐兹在推特上表示她的帐号被TikTok官方停权，称她的影片“散步恐怖主义相关内容”，违反抖音使用守则；阿齐兹本人则认为，“中国政府害怕再教育营新闻得以散布”。另据《华盛顿邮报》报道指，据阿齐兹介绍称，直到当地时间本周二，她仍无法使用她的TikTok账号。但相关的三个短视频仍能在TikTok平台上阿齐兹的账号中被收看。这一事件加剧了外界对该平台的普遍担忧：它的所有者 中国社交媒体巨头字节跳动被指会对中国政府可能不喜欢的视频进行审查或处罚，即便相关用户并不在中国境内。近几个月来，美国国会议员还对TikTok会在北京的要求下审查视频内容，并与中国当局分享用户数据表示担忧。

现已有美议员提出包括针对TikTok在内的中资社交媒体的立法动议，以此希望能防止美国网络用户的数据，被传输到中国及其他“对美国国家安全构成威胁的国家”。据悉，TikTok在美国青少年中越来越受欢迎，该公司在今年早些时候介绍称，TikTok在美国的2,650万月度活跃用户中，约60%属于16-24岁这个年龄层。对此，TikTok高管朱骏本月接受《纽约时报》采访时否认了这些指控。他提出，中国监管机构没有以任何方式影响TikTok，甚至字节跳动也无法控制TikTok在美国管理视频内容的政策。路透社最新消息指，面对美国政府的调查，字节跳动已加快了TikTok与抖音国内服务分离的速度。

针对阿齐兹发表涉及新疆“再教育营”内容后账号被停用的事件，抖音母公司字节跳动的发言人加特纳(Josh Gartner)回应称，阿齐兹的TikTok帐户被封，是因为她用之前的一个帐户发布了一段包含奥萨马·本·拉登(Osama bin Laden)图像的视频。加特纳说，这违反了TikTok针对恐怖主义内容的政策，因此平台禁止了她的帐号和她发布内容的设备。报道称，在一则视频中，居住在新泽西州的阿齐兹提到，她和其他穆斯林经常听到的诽谤：她们会嫁给本·拉登。对于该公司的说法，阿齐兹表示，“我认为TikTok不应禁止那些没有伤害到任何人，或展现任何人受到伤害的内容。”她还称，对TikTok给出的对她账户的禁用处罚，与她发表涉及新疆视频的时间为巧合的说法感到质疑。阿齐兹在周三下午称，已能恢复对其TikTok账户的使用。

同样就这一事件，有记者向中国外交部发言人耿爽在当天的记者会上提问道，“她的账户被封了，但网络平台上还存有这段视频，因为她所在的国家没有相关机构对互联网内容进行监管，”耿爽则回应称， 你说的这个情况我不了解。某一个人账户里面的情况，我怎么会了解？他说，我能告诉你的是，中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上，开展对外经贸合作，同时我们也希望有关国家能够为中国企业在当地正常的经营合作提供一个公平、公正、非歧视的环境，这是我们的一贯立场。耿爽还在当天记者会上，对美国国务卿蓬佩奥此前就“再教育营”等涉疆政策及中国的人权纪录的批评回应强调，新疆不存在民族、宗教同人权问题，新疆地方政府采取的是反恐和去极端化措施。