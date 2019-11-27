美国调查压力 字节或放生抖音自救

路透社今天引据多位知情人士指出，中国科技企业字节跳动已加紧将旗下社交视频产品TikTok与其他中国业务切割，目前美国国家安全当局正在调查TikTok对客户个人信息的保护情况。TikTok即抖音在美国青少年中极受欢迎。

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据路透社今天报道指出，美国调查施压，字节跳动旗下TikTok加紧“脱中”。据消息人士称，字节跳动正在设法提供证据让美国外资审议委员会(CFIUS)确信，TikTok所持有的个人信息安全储存在美国，不会被中国当局取得。TikTok在美国青少年中极受欢迎。

路透社稍早报道说，CFIUS对字节跳动2017年以10亿美元收购美国社交媒体应用程序Musical.ly一事展开国家安全审查。这笔收购案为TikTok的高速成长奠定基础。CFIUS负责审查收购方为外国投资者的交易，以发现潜在的国家安全风险。

字节跳动对调查案的应对，是对中国企业在美国经营涉及个人信息业务能力的一次重要考验。美国总统特朗普对中国发起贸易战，已加深双方的猜忌。

中国游戏公司昆仑万维在5月表示，同意美国外资审议委员会(CFIUS)的要求，将会出售旗下社交平台Grindr，因之前美方对个人数据安全问题表示担忧。字节跳动希望自己能避免重蹈覆辙，同时还在研究通过首次公开发行(IPO)退出在Grindr的投资。

据消息人士透露，字节跳动在CFIUS审查之前10月份就已开始在业务上与TikTok进行切分，因为公司要求部分员工专门负责TikTok的工作。消息人士称，公司在今年第三季度已将TikTok的产品和业务开发、市场营销以及法律团队与中国社交媒体平台抖音分离。消息人士在讨论公司内部安排时要求匿名。消息人士补充说，公司在今年夏季还聘请外部咨询公司检查所存储个人数据的完整性。公司表示，美国用户数据完全存储在美国，备份在新加坡，此外中国政府对TikTok的内容并无管辖权。

据消息人士指出，在CFIUS进行了解后，TikTok做出新的努力，在加州山景城(Mountain View)成立一个团队，负责数据管理的监督。消息人士说，这个团队将决定驻中国的工程师是否有存取数据库的权限，并监督他们的行为。据消息人士表示，TikTok也将聘雇更多美国工程师，以减少对驻中国员工的依赖。

路透社说，目前仍不清楚这些调整是否能有效满足CFIUS的要求。美国财政部一名发言人表示，不对CFIUS特定案件的相关信息进行评论。CFIUS隶属财政部管辖。

路透社称，Fox Rothschild LLP法律事务所合伙人Nevena Simidjiyska表示，“从地理上与技术上将公司的运营转出中国，能让CFIUS更加放心，认为这家公司确实独立自主，与中国大股东及中国政府切割。 ”