香港光头警长疑似"钦差"自走惹议

香港光头警察刘泽基再次成为媒体与舆论聚焦。刘泽基因港警镇压反送中示威端枪怒指示威者被中国官方媒体捧为英雄。刘泽基再因香港区议会选举有160万废票，要求重新验票颠覆选举结果而惊倒各界。刘泽基一改港警中立而成为超越特首与港府的疑似北京立场钦差发言人引发议论。

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据中央社今天报道说，左批林郑右批港府，光头警长获北京加持成自走砲。曾在反送中示威中举枪瞄准示威者、被称为“光头警长”的刘泽基25日在微博上将砲口对准港府，表示香港区议会选举有160万张废票，要求重新点票。

该报道说，曾举枪瞄准示威者、被称为“光头警长”的刘泽基，10月登上中共建政70年庆典，被型塑成“止暴制乱”样版。此后，他多次批评港府，近日更指区议会选举有160万张废票，却遭官方否认。

刘泽基25日在微博上宣称，“全港所有候选人总得票数为125万3647，但全港总投票人数为294万3842人，还有160几万票去了哪？超过57%票是废票？这次真的又破纪录了。”刘泽基更指“相信要全港重新点票了！我们要求所有地区重点票！”

中央社说，对此，香港选举事务处“2019区议会选举”官方脸书（Facebook）专页昨天发文表示，这次区议会选举总投票人数为294万3842人，而候选人总得票为293万1745，废票共有1万2097张，比率约为0.4%。

据香港选举事务处更表示，“请勿胡乱制造谣言，影响市民对选举制度的信心！”

中央社说，香港“反送中”运动至今超过5个月，警民对立严重。在“止暴制乱”主旋律下，港警受到中国官媒和网民吹捧，曾举枪瞄准示威者的刘泽基更是爆红，不仅开通微博，10月更受邀出席中共建政70周年典礼，在阅兵转播中被拍摄的次数，甚至多过香港特首林郑月娥。

历经北京阅兵的洗礼之后，刘泽基宛如获得“尚方宝剑”一般，除了持续发文力挺香港警队执法，严批反送中阵营，也曾将砲口对准港府。

该报道说，香港民政事务局局长刘江华10月接受香港媒体访问时，提及林郑月娥曾经与反送中的勇武派及抗争者“深度对话”，刘泽基便在微博发文怒批此举若属实，他日后要怎么执法，公理何在。

报道称，11月25日，香港区议会选举结果出炉，亲北京的建制派大输。刘泽基当时在微博上发文表示，这显示香港有6成人“某程度上来说是支持破坏支持暴力”，还呼吁中国中央政府停止对香港的帮助，“让他们看看没有祖国帮助后的香港是如何光景”。