香港选举结果落锤 北京究竟承认不承认引忧

北京方面的盟友在香港地方选举中遭遇关键性的失败后，中国打破了一段时期以来的相对沉默，将选举结果归咎于外国干预，并且几乎没有显示出这一压倒性的选举结果会促使中国改变其香港战略的迹象。至此中国官方及官媒一致谴责外国干预，却拒绝报告选举投票结果。报道称尚不清楚北京方面下一步将如何行事。

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据华尔街日报今天报道说，北京方面质疑香港区议会选举结果，称选举遭干扰破坏。中国通过官方媒体表态，谴责这次选举是反建制势力精心策划的破坏活动，但几乎没有提供支持这一说法的证据。中国坚持早些时候的说法，称其他国家，尤其是美国，正在干涉中国的内政。

在周日的区议会选举中，民主派候选人赢得了452个席位中的392个，是2015年上一次选举获得席位的三倍以上，这无异于是对中国内地和香港官员所提观点的驳斥，这些官员认为，香港“沉默的大多数”反对持续了数月的民主抗议活动中出现的暴力行为。

该报道说，最初，中国官方媒体周一对香港选举的报导相对低调，称香港进行了投票，但没有提及投票结果。一些政治分析人士认为，周二官方媒体的语气变化表明，北京方面原本预期会有一个更积极的结果，这引发了人们对中央政府所依赖的资讯质量的怀疑。关注中国的新闻通讯《内参》(China Neican)的联合编辑Adam Ni表示，民意转变程度以及此番亲民主运动之强大再次令北京方面感到惊讶，这将再度给其敲响警钟。Adam Ni在台北的国立政治大学(National Chengchi University)做访问学者。

该报道称，尚不清楚北京方面下一步将如何行事。除了官方媒体报导外，北京方面几乎未公开发表任何声明。中国外交部发言人耿爽周二在事先准备好讲稿的发言中未给出具体回应方面的暗示，但媒体引述了他对一些称许香港区议会选举结果的美国国会议员的批评，其中包括身为民主党人的众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)和共和党参议员鲁比奥(Marco Rubio)，他敦促这些美国议员回过头去关注美国国内尚未解决的问题。

得到北京方面支持的香港特首林郑月娥(Carrie Lam)在周二的新闻发布会上表露了一些反省之意，她说港府将就相关选举结果反映的市民意见进行认真反思。但她还称，不应该由政府来阐释选举结果，暗示北京方面和香港当局不会大幅改变立场。

中国官方媒体还向Ni等观察人士明确表示，北京方面在香港问题上的官方立场可能不会改变，并试图将当前结果的责任归咎于外部阴谋者。

据该报道说，中国官方媒体将矛头直接对准了美国议员，社论作者指责他们在周日的投票之前通过了《香港人权与民主法案》(Hong Kong Human Rights and Democracy Act)，干涉了中国的内政。该法案将要求美国重新审视与香港的关系，这是正式表达对亲民主运动的支持。在国会两院获得压倒性支持后，该法案于上周提交给白宫。美国总统特朗普(Donald Trump)目前正与北京方面进行贸易谈判，他上周表示，香港的抗议活动是贸易谈判中的一个“令局面复杂化的因素”。

中国外交部周一召见美国驻华大使布兰斯塔德(Terry Branstad)，就上述法案的通过提出抗议，称之为干涉本国内政，此举显示出中国对这一法案的愤怒情绪。

在香港饱经数月动乱后，当地政府的支持度在区议会选举中迎来大考。近300万选民参与投票，超过70%的投票率创下历史新高。而选举结果显示，该市民主派大胜，在452个席位中拿下了超过390席，在18个区中的至少17个赢得了多数席位，而这些区先前都由建制派控制。华尔街日报说，这意味着亲民主阵营如今可以控制全部117个特首选委议席。这样的结果，无疑给香港政府和北京方面施加了变革的压力。