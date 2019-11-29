一年一艘速 中国第四艘自造航母2021年能建成

中国加快建造航空母舰速度。中国最快会在两年内（2021年）就开始打造第四艘航空母舰。不过由于目前缺乏核技术，加上资金方面的限制，第五艘核动力航母已被搁置。即使两大国有造船公司在近期合并，也不太可能在短期内就有明显的影响。

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据东森新闻今天报道，最快2021建造第四艘航母，中国第五艘受困“核技术”先搁置。

该报道引据《南华早报》消息，解放军海军目前只有一艘从乌克兰购买的现役航母辽宁号；第二艘（中国大陆第一艘国产航母）从2017年开始试航，可能即将开始服役；更新型的第三艘（中国大陆第二艘国产航母）目前还在上海江南造船厂长兴基地建造中；第四艘（中国第三艘国产航母）可能在2021开始建造。

报道称，据军事内部人士表示，海军领导们一直希望可以建造技术更先进的核动力航母计画，但由于技术及资金上的限制，第五艘航母只能先暂时搁置。

中国两大国有造船公司“中国船舶集团（CSSC）”和“中国船舶重工集团（CSIC）”，合并组成了全球最大的造船公司。新公司保留了CSIC这个名称，共有31万名员工、147家研究机构、总资产价值为7900亿元人民币。但军事内部人士表示，尽管合并增强中船公司的竞争力，没有核技术的话也不会加快舰队的进程。

该报道引述知情人士还说，为歼-15发射所进行的电磁弹射器测试尚未达标，“航空母舰的建造是世界上最复杂、成本最高、需要最先进技术的项目”，对于中国造船商和工程师来说，是一个新的领域，确实还需要时间来赶上其他国家。