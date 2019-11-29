中国召开网络统战会议 统战对象含网络“大V”、“大号”等

中共中央统战部微信公众号“统战新语”发布，中共中央统战部、中央网信办28日在北京首度共同召开网络人士统战工作会议。会议传达中国国家主席习近平指示，即为了实现我们的目标，网上网下要形成同心圆。

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据中央社今天报道说，中共召开网络人士统战工作会议，加强思想引导。中共中央统战部部长尤权昨天在该会议上表示，要加强对“网络人士”的思想政治引导，引导他们拥护中共领导、拥护社会主义制度；支持他们在舆论引导等方面发挥积极作用，努力把他们团结在党的周围。

据会议发布指出，当前中国网民规模已达8.54亿，网络普及率达61.2%。越来越多的人“以网谋生”，越来越多的行业“借网发力”；作为网络领域最活跃的因素，网络人士应运而生，已成为推动经济社会发展的重要力量。

报道称，会议发布引述中共总书记习近平强调：“为了实现我们的目标，网上网下要形成同心圆。什么是同心圆？就是在党的领导下，动员全国各族人民，调动各方面积极性，共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。”据发布称，网络人士泛指在网络上有影响力的人，其中绝大部分是党外人士，主要分布在体制外。可以概括为以资讯技术为基础，以网络为平台，从事经营管理、生产传播、技术研发、投融资等活动，具有舆论传播能力、内容生产能力、社会动员能力的人员。

该报道引据发布，中共要加强统战的网络人士包含：一、资讯订阅、内容分发、门户网站等新媒体资讯平台从业人员。二、社交生活、文化娱乐、网络技术、网络交易等网企和平台从业人员。三、网络“大V”、个人网络“大号”、网络社群组织负责人、网络作家、网络主播、影音红人、职业电竞选手等网络名人。四、与网络密切相关的其他企业和社会组织从业人员等。

该报道说，发布强调，做好网络人士统战工作，重点是做好从事各类网络活动的党外人士的工作，特别是从事内容生产和传播的网络人士的工作，关键有下列3项：

一、思想政治引导：二、代表人士队伍建设：三、发挥积极作用。

据会议要求特别是在舆论引导方面，支持网络人士增强社会责任感，多生产和传播健康向上的网络内容，积极参与网上重大主题宣传活动和网上舆论引导，巩固主流舆论阵地。