习近平访日计划推动传变 香港原因微妙

日本共同社报道，美国总统特朗普正式签署《香港人权与民主法案》，有可能影响中国国家主席习近平明年春季访问日本的计划。消息称日本方面或应当停止推动邀请习近平对日本国事访问。不过消息没有获得中日双方官方回应澄清。

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据苹果日报今天报道称，因香港人权法习近平明春访日传变量，共同社说：日政府或被迫暂停计划。

该报道说，共同社引述日本政府消息人士指，防卫相河野太郎将于12月中旬到访北京，与中国国务委员兼国防部长魏凤和举行会谈，已开始就首相安倍晋三年底访华，以及国家主席习近平于明年春季回访日本作准备。消息人士称，随着香港政局动荡持续，中国没有任何迹象回应示威诉求，日本部份保守派议员开始质疑，首相安倍晋三是否应该取消对习近平国是访问的邀请。

报道引述分析指，近年中日关系虽然有改善但仍然相当脆弱，作为日本主要盟友的美国潜在介入香港事务，会令日本对待中国的立场进一步变得复杂。消息人士又指，若中国采取激进行动镇压香港示威，日本政府或被迫暂停习近平的访日计划。尤其泛民在区议会选举中取得压倒胜利后，全球对中国共产党的批评增加，令“日本更难欢迎习近平”。

该报道说，周一（25日），在日本访问的中国外长王毅与安倍会晤，双方确认习近平2020年春天将到日本进行国是访问。王毅强调，两国关系已重回正轨，“经历曲折反复，取得今天局面来之不易。”在2014年习近平与安倍晋三“破冰”会面后，直到2018年，中、日双方才恢复总理互访，“重回正轨”成为两国关系的新定调。

报道称，日方希望在会谈中为早日开设防务部门干部间热线加速磋商，建基于去年6月启动的相互通报机制“海空联络机制”，力争避免自卫队和中国军队的偶发性冲突。

该报道引述日本政府消息人士指，习近平明春访日或有变量。