人民币国际化再迈步?委内瑞拉提议人民币付款但祸福未知

委内瑞拉政府及其委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)近几个月提出，将使用人民币向供应商和承包商在中国的账户付款。路透社称，这是委内瑞拉在遭到美国制裁后寻找跨境支付新途径的最新例证。美国的制裁切断了委内瑞拉使用美国金融体系的通道，意在迫使委内瑞拉总统马杜罗下台。消息没有提及此办法是否有遭美国制裁的危险。

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路透社引述消息报道，面对美国制裁，委内瑞拉提出以人民币向供应商付款。

五位消息人士称，委内瑞拉政府及其委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)近几个月提出，将使用人民币向供应商和承包商在中国的账户付款。消息人士称，官员们已经向至少四家提供公共服务的公司口头提出上述提议。知情人士包括两位政府官员和三位金融或石油行业民企消息人士，但他们拒绝透露哪些公司被政府接触。这些企业正在评估相关提议，但路透无法确定是否有任何人民币支付已经完成。

路透社说，中国央行未回覆通过传真发出的置评请求，PDVSA、委内瑞拉央行和信息部也未回覆置评请求。

委内瑞拉公共实体通常用本国货币玻利瓦尔(bolivar)或美元向民间部门的合作伙伴付款，但恶性通胀和美国制裁令这些办法变得复杂。美国禁止本国企业与委内瑞拉的公共部门做生意。

用人民币向供应商付款可以使委内瑞拉利用它在中国的可用资金，而不用触及美国金融系统。但其中两名消息人士称，在中资银行开户的流程相当复杂。PDVSA和委内瑞拉央行长期在中国开设账户，在一定程度上得益于两国在十多年前达成的融资协议。中国通过这些协议向委内瑞拉提供约500亿美元贷款，以换取原油供应。

该报道说，据两名熟悉委内瑞拉央行运作的消息人士称，委内瑞拉央行在中国央行的账户上至少还有7亿元人民币。这些资金是今年稍早收到的石油出口款项。路透无法独立证实这一情况。