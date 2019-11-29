商会忧人权法削香港吸引力 分析反称有利 料美短期不会用「紧箍咒」

美国的《香港人权与民主法》生效后，不少在港商会表达忧虑，认为每年报告会带来不稳定性，影响香港营商吸引力；但代表中小企的自由党，其党魁镗国斌估计，美国短期不会动用人权法这个美国加诸香港头上的「紧箍咒」，在未来一、两年也不会改变香港的独立关税区地位。而政治研究员冯智政更认为，人权法为毫无弹性的美港关系法加入选项，对港美关系可能是好事。

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香港美国商会针对法案的签署发表声明，表示对部分条文有保留，尤其是关于美国出口管制的条文，认为会削弱香港对美国及国际企业的吸引力。

香港总商会主席夏雅朗对香港成为中美贸易战的棋子深感遗憾，认为法案生效后，将会损害国际商界对香港的信心。

自由党党魁钟国斌今(29日)早出席电台节目时形容，《香港人权与民主法案》对香港好坏参半，给予香港独立关税区特殊地位的《香港政策法》已实行多年，香港已有经验应对美国，不会给予对方机会叫停，只要港府在未来一、两年恪守国际规定，便不会予人借口废除。而美国每年在香港赚取300多亿美元的现实，亦令美商不会希望轻易动用人权法。

但他同时指出，人权法俨如美国给香港的「紧箍咒」，让美方这「唐僧」在有需要向中国寻求谈判优势时作为筹码，而现时中美仍就贸易考议拉锯期间，看不到美方短期内会启用人权法。

此外，本身是研究员的时事评论员冯智政亦在个人脸书和电台节目上指出，给予香港独立关税区地位的《香港政策法》，只有「给与不给」的开关式选项，但人权法生效后，美国便可在给与不给香港特殊地位之余加入不同选择，故此，对香港而言可能是好事。他举昨(28日)天香港股市在获悉美国总统特朗普签署法案后仍然升市为例，指这反映金融界认为人权法并非坏事。

他更相信，美国动用法例的机会不大。他解释，停止向香港出售人群管制武器早已落实，相关法例意义不大；但冻结资产和更改香港关税区地位的做法，是由「0」到「1」，特朗普不会轻易开启，但会藉此各中国要求获取更多资源。

至于中方对人权法反应强烈，冯智政认为，那是因为法例开宗明义便订明，香港须有「充分自治」，这会冲击中国对香港要有「全面管治权」的主旋律，实在是击中北京痛处。

冠域商业及经济研究中心主任关焯照亦认为，法案对政府高官、行政会议成员、警队高层及部分建制派议员或有影响，但对香港整体经济影响有限，外资甚至会将法案看成是对中国的一种制衡，阻碍北京和港府破坏一国两制。