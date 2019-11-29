妄议中央以寻衅滋事获罪1年半监禁

一名中国公民在网上转载涉及中共和国家领导人资讯，被陕西法院裁定寻衅滋事罪成，判刑一年六个月。庭审闭门进行。起诉书指控龙克海在推特，脸书等发布和转发诽谤侮辱国家领导人和辱骂中国共产党的言论信息，严重破坏社会秩序。

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据自由亚洲报道，“妄议中央” 网民龙克海被判刑一年半。龙克海案审结两个多星期后，家属周二（26日）接到律师通知。陕西宝鸡渭滨区法院裁定龙克海寻衅滋事罪成，判刑一年半。

起诉书指控龙克海在推特，脸书等发布和转发诽谤侮辱国家领导人和辱骂中国共产党的言论信息，严重破坏社会秩序。外界则相信。案件不公开审理，是由于涉及民间对中国国家主席习近平的评价。

儿子龙少腾认为判刑不合理，犹如剥夺个人表达意见的权利。据龙少腾指，：“我认为判决过重了。因为他毕竟没有做一些很严重，很危害社会的事情，就是因为一些言论，转的，都是转的，只是因为转了一下就判那么久，我觉得太不可思议了，对我而言。针对个人的施政方针是完全可以评论的，转发我也觉得是可以的。”

据自由亚洲称，龙克海家人就业前途也会受连累。

原籍甘肃的龙克海近年定居陕西宝鸡市。地方政府指责他攻击中央政府，中国共产党，以及丑化习近平等国家领导人，把他视为重点监控对象，去年建党节前夕曾把他行政拘留十五天。为了迫使他认罪，当时政府曾向家属施压。龙少腾就曾接到官员电话，威胁要对他不利。

龙少腾说 ：“他们也不说为啥，就说（龙克海）这样不行，评论也不行，就说对我这样不好，那样不好，对我以后结婚啥也不好，工作也不好，譬如说以后就不能出境了，也不能在国企工作。这是肯定的。”

报道指出，今年年初龙克海再度被扣查。当局一再游说龙少腾劝父亲认罪，却徒劳无功。据龙少腾表示，：“我倒是没有（劝父亲认罪）。我只是劝我父亲保持比较平静的心态，不要抱有过激的想法，我也不想他因为这个事情对社会有任何不满。我不希望他太偏执，因为在我们这个国家是不允许你有这种不一样的言论。”

自由亚洲说，该台曾联系龙克海辩护律师张磊，但他说，目前不方便接受采访。

该报道引述有评论认为，最近几年，中国网民在聊天群和社交媒体批评国家领导人的空间进一步缩小，龙克海的个案只是冰山一角。