惊呼反送中蔓入 广东民众抗议强建火葬场

广东民众连日反对当地兴建火葬场，却遭警方镇压。据当地民众在微博发文指控，警方滥捕乱打人，民众则砸毁警车，警方对空鸣枪并发射催泪弹驱离。台湾媒体引述报道指，有人感慨“终于知道香港人这几个月为何上街了”，网上相关讯息陆续遭删除。

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据中国时报今天报道说，反送中效应？广东抗议盖火葬场，警鸣枪施催泪弹。中国微博传送广东茂名抗议兴建火葬场风波扩大，近日民众抗争升级，遭警方强力镇压带消息。

报道引述《中央社》消息，广东茂名化州市文楼镇28日出现示威活动，当地民众在微博控诉“政府不顾村民死活，强行在广东省茂名市化州县文楼林场修建火葬场，文楼镇全体人民誓死反抗却遭遇员警镇压，乱抓人，还打人！天理何在？法律何在？特警已经打伤几个学生了。还有老人。特警还拿石头扔人民，视频发不出去。刚发的几条已经给屏蔽了。望哪位高官救救我们小镇吧。”

报道引述港媒与微博讯息指出，当局28日派出大批防暴警镇压维权民众，将镇上所有的主要道路封死，不准任何人和车通过，最后导致矛盾升级。有指出，有民众掀翻政府车辆、破坏警车，警察开枪示警，并施放催泪弹驱散人群。

据文楼镇民众表示，官方于11月15至25日仅在化州市政府网上以“建人文生态园的形式公示10天”，直到24日文楼镇政府才对外公开承认，要在此地兴建火葬场。

消息一出，即时遭到整个文楼镇居民反对，为防止村民联合反对，当地政府23日就派出逾千名警察、治安队到场震慑，还暗中放消息，恐吓谓“凡是有人敢议论此事，立刻抓去问话或以其他理由关几天或判刑”。

中国广东民众连日反对当地兴建火葬场，却遭警方镇压。当地民众在微博指控，警方滥捕乱打人，甚至发射催泪弹，有人感慨“终于知道香港人这几个月为何上街了”，相关讯息陆续遭删除。